Malas noticias en Florida: se viene otra temporada récord de sargazo en las playas

Florida se prepara para recibir el verano boreal con una temporada de sargazo que podría ubicarse entre las peores jamás registradas. Los grupos de ciencia del laboratorio de oceanografía óptica de la Universidad del Sur de Florida (USF, por sus siglas en inglés) advirtieron que el arribo de esta materia vegetal a las orillas de arena comenzó a finales de abril, en el Caribe y en la zona del sureste de la península, y continuará en los próximos meses.

Por qué llega más sargazo a Florida y qué zonas ya registran acumulaciones

The Weather Channel explicó que las masas de sargazo provienen del Océano Atlántico y del Mar Caribe. En la actualidad, esta materia vegetal se acumula principalmente en las playas floridanas de los condados de Miami-Dade y de Broward.

El fenómeno ocurre en una etapa que se anticipa frente a los ciclos registrados en años anteriores. Los expertos vinculan la formación de estas algas con el ascenso de los niveles de calor en el océano y con la mayor presencia de alimento para las plantas en el agua. Los vientos y las corrientes del mar trasladan este elemento desde el cinturón de sargazo del Gran Atlántico hasta las zonas de baño.

Riesgos del sargazo para la salud, el turismo y las playas de Florida

La presencia de las algas en la arena altera la vista del paisaje y produce olores intensos. Esta situación genera daños a la industria del turismo durante los meses de verano, según reportó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Cuando el sargazo entra en fase de pudrición bajo el sol, emite gases como el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno. NBC 6 comparó el aroma de estos gases con uno similar al de un huevo podrido.

La NOAA advirtió que la presencia de sargazo podría traer consecuencias en el turismo Unsplas

El contacto con el sargazo o la respiración de sus vapores puede provocar los siguientes problemas en las personas:

Irritación en los globos oculares.

Molestias en el sistema respiratorio.

Afectaciones en la zona de la nariz y de la garganta.

Presencia de piojos de mar y otros organismos que pueden irritar la piel.

Qué función cumple el sargazo y por qué preocupa a la fauna marina en Florida

Pese a las molestias que puede generar en los turistas de las playas de Florida, el sargazo cumple una tarea en el equilibrio del océano cuando sus cantidades se mantienen en niveles de moderación. Sirve como sitio de vida y de resguardo para especies como las tortugas de mar, los peces, los cangrejos y los camarones.

Sin embargo, el volumen de materia que se espera para este verano representa un peligro para la fauna, dado que las acumulaciones de algas en la orilla pueden bloquear el camino de las tortugas para poner sus huevos. Además, la descomposición en la costa consume el oxígeno del agua, un estado que recibe el nombre de hipoxia.

Esta reducción del oxígeno disuelto en el agua puede causar la muerte de peces y de otros organismos marinos. Por este motivo, el manejo del sargazo es un reto para la vida en el océano y para la economía de los pueblos, que deben gastar millones de dólares en labores de limpieza cada año.

Si bien el sargazo cumple un rol importante en el ecosistema, su presencia excesiva puede traer consecuencias severas Unsplash

Cómo funciona la herramienta diaria de NOAA para monitorear el sargazo en Florida

La NOAA realizó una mejora en su herramienta de riesgo de inundación por sargazo (SIR, por sus siglas en inglés). El sistema ahora ofrece reportes de cada día sobre la ubicación de las algas en las costas de Florida, el Caribe y el Golfo de México.

El SIR cuenta con un nivel de detalle de media milla (un kilómetro), mientras que la versión anterior ofrecía datos semanales con un detalle de tres millas (cinco kilómetros). Los ciudadanos, pescadores y comunidades de Florida pueden emplear esta información para organizar sus vacaciones o las tareas de recolección en la orilla.