El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó a los residentes permanentes con green card que una ausencia prolongada del país puede complicar su situación migratoria, también para quienes parten desde Florida. Los viajes breves, en general, no afectan el estatus, pero cada reingreso queda sujeto a la revisión de un oficial federal. La agencia detalla qué documentos llevar y cuándo pedir un permiso antes de salir.

Documentos para viajar con green card y volver a entrar a EE.UU.

Según el Uscis, para viajar a otro país, el residente permanente debe presentar, en general, el pasaporte de su país de ciudadanía o su documento de viaje de refugiado.

Al regresar, necesita su tarjeta de residente permanente (Formulario I-551) válida y vigente.

Los residentes permanentes son libres de viajar fuera de Estados Unidos y, usualmente, los viajes por poco tiempo no afectan su estatus Freepik

Un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) revisa esa tarjeta y otro documento de identidad, como el pasaporte.

Una ausencia de más de seis meses y menos de un año puede interrumpir la residencia continua que se exige para naturalizarse, salvo que el solicitante demuestre lo contrario, según el Uscis.

Qué evalúa la CBP al reingreso de un residente permanente en EE.UU.

Los viajes breves no deberían presentar problemas, pero el oficial puede considerar otros criterios, según el Uscis.

Entre ellos figuran si la intención era viajar de manera temporal y si el residente mantuvo vínculos con su familia y su comunidad en el país.

También cuenta si mantuvo su empleo, si pagó impuestos como residente y si declaró de otra forma su intención de regresar a Estados Unidos como hogar permanente.

Permiso de reingreso para viajes de un año o más: Formulario I-131

Los residentes permanentes o condicionales deben solicitar un permiso de reingreso si quieren salir de Estados Unidos por un año o más, según el Uscis.

Con el permiso vigente, pueden pedir admisión sin obtener antes una visa de reingreso en una embajada o un consulado de EE.UU.

Se solicita con el Formulario I-131, Solicitud de Documento de Viaje.

Al regreso a Estados Unidos, un oficial de la CBP revisará la documentación del residente permanente para determinar si puede entrar Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

Green card extraviada y documentos válidos para inmigrantes

Quienes planean ausentarte un año o más deben solicitar el permiso de reingreso con el Formulario I-131 antes de salir.

Una ausencia de más de seis meses puede afectar la residencia continua que se exige para naturalizarse.

En circunstancias limitadas, quienes buscan la ciudadanía pueden proteger su elegibilidad si presentan el Formulario N-470 antes de salir, según una guía del Uscis.

Si se pierde la tarjeta o el permiso de reingreso durante un viaje temporal, hay que consultar el Formulario I-131A.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.