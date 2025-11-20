Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. desde Florida

Los migrantes con green card en Florida que deseen viajar fuera de Estados Unidos deberán presentar ciertos documentos obligatorios ante las autoridades de EE.UU. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) recordó que los residentes permanentes corren riesgos sobre su estatus si realizan ausencias prolongadas en el territorio norteamericano.

Con green card en Florida: los documentos que se deben tener para viajar fuera de EE.UU.

Los titulares de la green card que viajen fuera de Estados Unidos deben contar con una serie de papeles tanto a la salida como al reingreso a ese país. A la hora de hacer un viaje al exterior, los residentes permanentes legales tienen que presentar:

El pasaporte del país de origen

El documento de viaje de refugiado (si corresponde)

Las visas requeridas en el destino al que se viaja (si corresponde)

Los residentes permanentes en Florida deben presentar una serie de documentos al salir de EE.UU. TSA

Según detalló el sitio web de la agencia federal, los residentes permanentes deben mostrar la green card válida y vigente, junto con el formulario I-551, ante los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en el momento del reingreso a EE.UU.

En los puertos de entrada, también tienen que aportar un documento de identidad que acompañe a la acreditación, que puede ser:

El pasaporte

La identificación de ciudadanía extranjera

La licencia de conducir en Estados Unidos

Los titulares de la green card deben presentar este documento tanto a la salida como al reingreso de EE.UU. Freepik - Freepik

La advertencia del Uscis a los migrantes con green card en Florida

La agencia federal advirtió a los extranjeros residentes permanentes que pretendan ausentarse de EE.UU. por un período de seis meses o más que esto puede representar un riesgo sobre su estatus.

Esto se debe a que la estadía de residencia continua requerida para iniciar un proceso de naturalización puede verse interrumpida.

Por otra parte, durante la evaluación por parte de las autoridades al regreso a EE.UU., los oficiales de la CBP pueden determinar el abandono de estatus para un titular de la green card, basado en que no tiene intención de residir de forma permanente en EE.UU.

La CBP realiza una evaluación de la situación migratoria de los viajeros que reingresan a EE.UU. Archivo

El Uscis aclaró que, generalmente, los viajes cortos al extranjero no suelen presentar ningún inconveniente para la situación migratoria de los residentes permanentes, pero los titulares deben someterse a una evaluación por parte de los agentes federales.

Esto comprende las intenciones de la salida, los vínculos que se mantuvieron en el territorio norteamericano, si se posee un trabajo en EE.UU., así como si se tiene la licencia de conducir o propiedades a su nombre.

¿Qué pasa si estoy fuera de EE.UU. por más de un año?: la respuesta del Uscis

Es recomendable que los viajeros que planifiquen una ausencia de EE.UU. de un año o más soliciten un permiso de reingreso previo a la salida de ese país.

El trámite se realiza a través del formulario I-131 y permite la entrada al volver al territorio, aunque no la garantiza debido a la evaluación posterior de la CBP.

Asimismo, el Uscis remarcó que aquellos migrantes con green card que pretendan solicitar la ciudadanía estadounidense presenten el formulario N-470, con el objetivo de mantener el período de residencia continua para propósitos de naturalización.