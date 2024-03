La playa de Florida que es “mejor” que Miami Beach y está entre las mejores de EE.UU.

Escuchar

Miami Beach es uno de los principales destinos turísticos de Estados Unidos y se ha posicionado entre los lugares favoritos de los viajeros. Sin embargo, hay otras playas en Florida que merecen un lugar destacado, como lo demostró un ranking de U.S. News & World Report, en el que Clearwater Beach tuvo una posición más alta. Así, esta playa del condado de Pinellas apareció entre las mejores del país.

Este paraíso costero, que resalta principalmente por su arena blanca y aguas cristalinas, se ubica en la costa oeste del estado sureño. “Clearwater Beach se encuentra en una larga y delgada isla a unos 40 kilómetros tanto de St. Petersburg como de Tampa. Aunque el viaje lleva unos minutos, sentirás que estás en otro mundo, lejos del ambiente de gran ciudad que dejas atrás”, indica la reseña de la revista.

En el listado Mejores lugares para visitar en Florida en 2024 (Best Places to Visit in Florida in 2024) Clearwater Beach ocupó la segunda posición, solo por debajo de Siesta Key. En tanto, si se toma el ranking Mejores playas de EE.UU. en 2024 (Best U.S. Beaches for 2024), esta es la sexta mejor de la nación. Por su parte, Miami Beach escala a los puestos 15 y 21, de los respectivos listados.

Los atractivos que hacen que Clearwater Beach sea un paraíso en Florida

Además de disfrutar de un gran día de playa, Clearwater Beach ofrece la posibilidad de hacer actividades acuáticas como surf a remo, conducir motos de agua o paravelismo. Otro de los principales atractivos de la zona es el Clearwater Marine Aquarium, donde hay delfines nariz de botella, tortugas marinas, tiburones y mantarrayas.

“Tómate un tiempo para explorar los teatros históricos, parques, distritos comerciales y restaurantes informales frente a la playa. Si te gustan los deportes, ningún viaje estaría completo sin ver a Philadelphia Phillies jugar en el Spectrum Field durante la temporada de entrenamiento de la MLB”, se agrega en la descripción del lugar.

Cómo llegar a Clearwater Beach desde Miami

Los interesados en visitar Clearwater Beach desde Miami deben saber que las distancias no son tan cortas y que para llegar hasta ese lugar, tendrán que viajar cerca de cinco horas en auto. El recorrido entre un punto y el otro tiene 466 kilómetros.

La ruta recomendada por Google Maps indica tomar la autopista I-95 norte, luego acceder a la I-75 norte y conducir durante 389 kilómetros hasta desviarse por la I-275 N. Desde allí, continuar 48 kilómetros más para después hacer la seguidilla US-19 N/U.S. Hwy 19 N y State Rd 60 W hasta llegar al destino.

