¿Se pueden esparcir cenizas en Florida como en las películas? Esto es lo que dice la ley

Cada vez son más las personas que eligen la cremación después de su muerte. Algunos consideran que de esta forma protegen el medio ambiente, mientras que otros optan por ella porque no se sienten cómodos con la idea de una ceremonia de entierro. Luego de la incineración, familiares y amigos se reúnen para esparcir las cenizas en un lugar que sea especial y significativo para la persona fallecida. Sin embargo, en EE.UU. hay leyes que prevén cómo debe hacerse.

La imagen de las cenizas volando aparece en numerosas escenas de películas. No obstante, es importante saber que estas ceremonias no son sencillas de planificar. En Florida, por ejemplo, no hay legislación estatl que regule esta actividad, pero sí otras a nivel federal que deben ser respetadas. Si bien no se prohíbe el esparcimiento, hay algunas normas que tienen que ser cumplidas, especialmente en caso de querer hacerlo en el mar o en parques federales.

Normas para esparcir cenizas en Florida y Estados Unidos: prohibiciones y permisos

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) exige requisitos especiales para quienes elijan esparcir cenizas en el mar. Independientemente de la profundidad, deben ser dispersadas a cuatro kilómetros o más de la costa. Además, se pide que se utilicen únicamente flores naturales, para ayudar a conservar el medio marino. Por último, se debe informar a la EPA sobre las cenizas esparcidas dentro de los 30 días posteriores a la ceremonia.

Por otra parte, hay quienes deciden esparcir cenizas en terrenos federales, como parques nacionales. Eso incluye los Everglades y el Parque Nacional de Biscayne, en Florida. Es importante tener en cuenta que se debe solicitar permiso a las autoridades gubernamentales pertinentes. El sitio web de Parques Nacionales enumera las condiciones que se deben respetar en estos lugares. “Deben esparcirse en un área lo suficientemente grande como para que no se acumule ninguna porción en un solo lugar. No se podrán dejar marcadores de ningún tipo para conmemorar el evento”, aclaran.

Asimismo, se prohíbe esparcir “dientes, fragmentos de huesos u otros restos reconocibles como restos humanos”. También se restringe la actividad a menos de 30 metros de distancia de “áreas desarrolladas como carreteras, áreas de estacionamiento, senderos, fuertes, campamentos y terrenos mantenidos”, entre otros.

Consejos a tener en cuenta a la hora de esparcir cenizas

La reconocida funeraria Florida Family Cremations publicó una serie de recomendaciones para aquellas personas que elijan esparcir las cenizas de cremación de sus seres queridos al aire libre. Es importante aclarar que esta práctica no representan ningún tipo riesgo para la salud. Sin embargo, hay algunas cosas que se deben tener en cuenta para que la experiencia sea lo más satisfactoria y emotiva posible.

Según la funeraria, lo primero que hay que hacer es verificar el clima y examinar la dirección del viento, para que las cenizas no regresen hacia las personas que están en la ceremonia, sino que vuelen para el otro lado. En segundo lugar, es importante utilizar material ecológico, por ejemplo, flores que se descompondrán y que, por lo tanto, que no representen ninguna amenaza para el medio ambiente.

En tercer lugar, aclaran que es fundamental tener en cuenta a las demás personas que visitarán ese sitio. “No todo el mundo se siente cómodo con la práctica de esparcir cenizas. Además, algunas religiones especifican hacerlo únicamente en terrenos sagrados. Por tanto, si deseas hacerlo en un lugar público, sé discreto”, indican desde Florida Family Cremations.

Por último, aconsejan tener en cuenta que el lugar de descanso final de la persona seguramente será visitado por otros familiares y seres queridos, por lo tanto, es importante elegir un espacio que sea accesible. “Esparcir las cenizas en el mar o por aire puede no ser favorable para próximos encuentros”, finalizan.

