La promesa “anti-ICE” no cumplida por la alcaldesa de Miami-Dade que genera polémica entre defensores de inmigrantes

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, enfrenta una campaña pública para que la ciudad abandone el convenio de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El acuerdo, aprobado por la Comisión Municipal en junio de 2025, permite que agentes de la policía local desarrollen tareas vinculadas con la aplicación de leyes migratorias federales. La presión llega meses después de que Higgins prometiera revisar ese pacto durante su campaña electoral.

Quién encabeza el reclamo contra el convenio 287(g) en Miami-Dade

La Florida Immigrant Coalition lanzó una campaña con anuncios en distintos puntos de la ciudad, incluidos carteles cerca de la I-95 y en Little Havana.

lanzó una campaña con anuncios en distintos puntos de la ciudad, incluidos carteles cerca de la I-95 y en Little Havana. La organización difundió también un spot radial en español que cuestiona la inacción de la alcaldesa: “Durante su campaña, Higgins prometió una y otra vez acabar con el acuerdo 287(g) para que los inmigrantes que respetan la ley no tuvieran que vivir con miedo. Pero después de asumir el cargo, la alcaldesa todavía se niega a actuar”, señala el audio.

La Florida Immigrant Coalition lanzó una campaña con anuncios en distintos puntos de la ciudad GIORGIO VIERA - AFP

La representante estatal demócrata Angie Nixon pidió a Higgins y a la Comisión Municipal que impulsen la cancelación del acuerdo. Según declaraciones de Nixon durante una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento: “Debemos prestar atención, porque hay algunos demócratas que necesitan tener el valor político de alzar la voz y hacer lo correcto”.

La defensa de Higgins ante los reclamos de las organizaciones proinmigrantes

La alcaldesa sostiene que no puede actuar sola : en Miami, el cargo de alcalde no tiene voto dentro de la Comisión Municipal, que es el organismo que debe analizar la eventual rescisión del acuerdo.

: en Miami, el cargo de alcalde no tiene voto dentro de la Comisión Municipal, que es el organismo que debe analizar la eventual rescisión del acuerdo. En un comunicado, Higgins afirmó: “Al asumir el cargo, dejé claro a la comunidad que debemos tratar a todos los residentes con humanidad y dignidad, razón por la cual dije que la ciudad debería revisar el acuerdo 287(g)”.

La funcionaria añadió que espera recibir “pronto una propuesta legislativa para poder firmarla rápidamente”, tras una reunión de la comisión a fines de junio.

Eileen Higgins y su promesa de campaña para luchar contra el ICE

Durante la campaña, Higgins había dicho que buscaría reducir al mínimo la participación de la policía local en las tareas del programa 287(g) y cuestionó que agentes municipales asumieran funciones del gobierno federal.

y cuestionó que agentes municipales asumieran funciones del gobierno federal. En declaraciones a El País, antes de asumir, Higgins fue más directa: “Cuando sea alcaldesa, buscaré ver si podemos salir de este acuerdo. Porque tener a nuestros oficiales de policía involucrados en actividades antiinmigrantes es malo para la ciudad”.

La alcaldesa busca que el ICE se encargue de la búsqueda de criminales en la ciudad de Miami Archivo

Higgins también criticó el trato hacia los inmigrantes por parte de autoridades federales y estatales:

“Funcionarios del gobierno están hablando de nuestros residentes como si fueran menos que humanos. No son criminales. Son parte de esta comunidad”, dijo la alcaldesa en esa entrevista a El País.

Cómo funciona el acuerdo 287(g) en Florida

El programa se basa en legislación federal de inmigración y permite delegar funciones de control migratorio a policías locales, que reciben capacitación y actúan bajo supervisión del ICE.

y permite delegar funciones de control migratorio a policías locales, que reciben capacitación y actúan bajo supervisión del ICE. El esquema se usa para identificar y procesar a personas sujetas a procedimientos migratorios mientras están bajo custodia local. En Miami, su implementación ha sido limitada hasta el momento.

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Para tener en cuenta

El acuerdo 287(g) no desaparece por decisión de la alcaldesa: solo la Comisión Municipal de Miami tiene el voto para cancelarlo, ya que el cargo de alcalde no cuenta con voto en ese cuerpo.

Higgins dijo que espera una propuesta legislativa para firmarla, pero por ahora no hay una fecha concreta de resolución.

pero por ahora no hay una fecha concreta de resolución. Mientras tanto, la policía local puede seguir colaborando con el ICE en tareas de identificación y procesamiento de personas bajo custodia municipal.

en tareas de identificación y procesamiento de personas bajo custodia municipal. Para los residentes inmigrantes de Miami, esto significa que el riesgo de que agentes locales participen en controles migratorios continúa vigente hasta que la comisión tome una decisión formal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.