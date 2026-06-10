Licencias para no inmigrantes en Florida: qué pasa si el Uscis no confirma a tiempo el estatus legal

Los no inmigrantes que solicitan una licencia de conducir en Florida reciben primero un permiso temporal de 60 días mientras el estado verifica su identidad y presencia legal en bases federales. Si el estatus no puede confirmarse dentro de ese plazo, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) no emite la licencia definitiva y envía una notificación por correo al solicitante.

Permiso temporal en Florida mientras se verifica la documentación

La normativa estatal establece que únicamente pueden acceder a este documento quienes demuestren una condición migratoria autorizada. Los solicitantes también deben presentar información complementaria, como el número de Seguro Social cuando corresponda o comprobantes que acrediten domicilio dentro de Florida.

En el caso de quienes realizan el trámite por primera vez bajo una categoría de no inmigrante, el procedimiento contempla una etapa inicial de verificación antes de la emisión de la licencia definitiva.

Al presentar la solicitud, el Flhsmv, según informa en su sitio web, entrega un permiso provisional con una vigencia de 60 días. Este documento se emite en formato papel, carece de fotografía y se acompaña de un comprobante que acredita la gestión iniciada por el conductor.

Durante ese período, las autoridades estatales consultan bases de datos federales para corroborar la autenticidad de la documentación migratoria presentada y confirmar que el solicitante mantiene una presencia legal autorizada en el país norteamericano. El permiso temporal permite conducir de manera legal mientras se completa el proceso administrativo.

Los extranjeros que realizan el trámite por primera vez obtienen inicialmente un permiso temporal de 60 días mientras las autoridades verifican sus antecedentes y situación migratoria Flhsmv - Flhsmv

Qué pasa si el Uscis no confirma el estatus legal

Cuando la información migratoria no puede ser validada dentro del plazo establecido o la permanencia legal no es confirmada por los registros federales, el trámite no avanza hacia la emisión de la licencia permanente. En esos casos, el solicitante recibe una notificación enviada por correo postal a la dirección registrada en su expediente.

La comunicación informará la decisión adoptada y detallará los motivos por los cuales no fue posible completar la emisión del documento. Las autoridades recomiendan presentar toda la documentación disponible emitida por Uscis para evitar demoras en la validación de datos y reducir la posibilidad de observaciones durante la revisión del expediente.

Cómo se entrega la licencia de conducir definitiva

Si la verificación resulta favorable y Uscis confirma la situación migratoria del solicitante, la licencia definitiva es enviada por correo a la dirección declarada durante el trámite. La duración de este documento está directamente relacionada con el período de permanencia autorizado por el permiso migratorio presentado.

Sin embargo, la legislación de Florida establece un límite máximo de un año para las licencias otorgadas a no inmigrantes. Además, los documentos utilizados para solicitar el permiso de conducir deben conservar una vigencia superior a 30 días al momento de iniciar el procedimiento.

La vigencia de una licencia de conducir de no migrante depen del del estatus legal Pexels

Cambios previstos para las licencias de conducir desde 2027

A partir del 1° de enero de 2027 comenzarán a aplicarse modificaciones derivadas de la ley HB 991, firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. La nueva normativa dispone que las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas en el estado deberán incorporar información que indique si el titular es ciudadano estadounidense o cuál es su categoría migratoria reconocida por las autoridades.

La implementación de estas nuevas medidas será progresiva. Para el 1° de julio de 2027, todos los documentos emitidos, renovados o reemplazados para ciudadanos estadounidenses deberán reflejar esa condición en los registros correspondientes.

Qué pasará con las licencias de conducir vigentes

Las licencias e identificaciones emitidas antes de la entrada en vigor de la nueva legislación seguirán con su validez hasta la fecha de vencimiento indicada en cada documento. La ley también contempla que las personas que obtengan posteriormente la ciudadanía estadounidense puedan actualizar su condición sin costo al solicitar una renovación o reemplazo del permiso.

Por otra parte, la normativa incorpora mecanismos de comparación entre registros de ciudadanía y sistemas electorales estatales para verificar la elegibilidad de los votantes registrados.