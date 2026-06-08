No inmigrantes con documento del Uscis: el límite de las licencias en Orlando y Miami para junio 2026

Las autoridades de Florida confirmaron que únicamente las personas que acrediten una permanencia legal en Estados Unidos pueden solicitar una licencia de conducir estatal, lo que aplica también para Miami y Orlando. Dentro de ese grupo se encuentran los extranjeros clasificados como no inmigrantes que posean documentación vigente emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Qué no inmigrantes pueden obtener una licencia de conducir en Florida

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) mantiene vigente el proceso para emitir, renovar o reemplazar licencias a solicitantes bajo la categoría de no inmigrante.

Para acceder al permiso, este grupo deberá cumplir con las exigencias establecidas para demostrar identidad, residencia y situación migratoria.

La normativa también deja fuera del sistema de licencias a quienes no puedan acreditar un estatus migratorio reconocido por las autoridades federales al momento de realizar la gestión.

Entre los documentos válidos en Florida figuran:

Tarjeta válida de autorización para trabajar emitida por el Departamento de Seguridad Nacional. Aplican los formularios I-688B o I-766.

emitida por el Departamento de Seguridad Nacional. Aplican los formularios I-688B o I-766. Documento en el que se demuestre la clasificación del estatus migratorio o formulario I-94.

o formulario I-94. Visa de no inmigrante F-1 que permite a extranjeros cursar estudios académicos a tiempo completo.

que permite a extranjeros cursar estudios académicos a tiempo completo. Visa de no inmigrante M-1 que permite a extranjeros inscribirse en programas vocacionales o instituciones no universitarias.

que permite a extranjeros inscribirse en programas vocacionales o instituciones no universitarias. Visa de no inmigrante J-1 para personas que participan en programas de intercambio.

para personas que participan en programas de intercambio. Visa de no inmigrante J-2 que se emite a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de un titular de visa J-1.

que se emite a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de un titular de visa J-1. Documento de viaje I-571 o permiso de viaje para refugiados.

o permiso de viaje para refugiados. Autorización de parole o documento I-512.

Orden de un juez de inmigración concediendo asilo.

Para iniciar el proceso, los documentos migratorios deben conservar una vigencia superior a 30 días. En caso de que el solicitante no esté seguro de qué debe presentar, deberá llevar toda la documentación que haya recibido por parte del Uscis.

Ron DeSantis promulgó la ley HB 991 en Florida: las licencias de conducir mostrarán el estatus de ciudadanía desde 2027 Imagen ilustrativa generada con IA

Número de Seguro Social y prueba de residencia

Además de acreditar la condición migratoria, los solicitantes deben presentar evidencia relacionada con su número de Seguro Social. Este requisito puede cumplirse mediante la tarjeta correspondiente, formularios fiscales, comprobantes salariales u otros documentos oficiales que incluyan el número asignado.

Las personas que no estén habilitadas para obtener un Seguro Social debido a su situación migratoria no necesitan presentar una constancia de rechazo cuando tampoco cuenten con autorización laboral.

Otro requisito obligatorio consiste en demostrar residencia dentro del estado. El solicitante debe presentar dos documentos diferentes seleccionados de una lista de opciones aceptadas que reflejen su dirección actual:

Escritura , hipoteca, estado de cuenta hipotecario mensual o un contrato de alquiler residencial.

, hipoteca, estado de cuenta hipotecario mensual o un residencial. Registro o título de un vehículo o embarcación de Florida.

o embarcación de Florida. Declaración de exención de impuestos a la propiedad sobre una vivienda en el estado.

Facturas de servicios públicos , como agua, gas, electricidad, televisión por cable o teléfono celular.

, como agua, gas, electricidad, televisión por cable o teléfono celular. Libreta de pago de un automóvil.

A esta lista se suman estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, registros médicos y comunicaciones emitidas por organismos gubernamentales. Cuando una persona no dispone de documentación a su nombre, puede recurrir a una certificación de domicilio firmada por el residente principal de la vivienda.

Cuánto dura la licencia de conducir para no inmigrantes en Florida

Los no inmigrantes que realizan el trámite por primera vez reciben inicialmente una autorización temporal con una vigencia de 60 días. Este documento se entrega en formato papel, no contiene fotografía y se acompaña con el comprobante de la solicitud presentada.

Durante ese período, las agencias estatales verifican la información migratoria del interesado mediante los registros federales correspondientes. El proceso busca confirmar la validez de la documentación presentada antes de emitir la licencia definitiva.

Una vez completada la revisión, el permiso permanente es enviado por correo a la dirección registrada por el conductor. Si la validación no puede completarse, el solicitante recibe una notificación con la información sobre el resultado del trámite.

Florida permite a ciertos migrantes obtener una licencia de conducir Flhsmv - Flhsmv

Cambios previstos por la ley HB 991 para 2027

La legislación HB 991 introdujo modificaciones que comenzarán a reflejarse en los documentos de identificación emitidos en Florida a partir de 2027. Entre los principales cambios figura la obligación de incorporar información que permita identificar si el titular es ciudadano estadounidense o cuál es su condición migratoria reconocida legalmente.

La implementación deberá completarse durante ese año para las nuevas emisiones. Las licencias e identificaciones expedidas antes de la entrada en vigor de esta disposición continuarán con su validez hasta la fecha de vencimiento indicada en cada documento.

La ley también establece mecanismos de verificación entre registros estatales vinculados a la ciudadanía y los sistemas electorales. El objetivo es contrastar información oficial relacionada con la elegibilidad de los votantes registrados.