Es oficial: el límite de las licencias en Florida para no inmigrantes con documentos de Uscis

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) recordó que las personas sin estatus legal no son elegibles para obtener una licencia de conducir en el estado. En el caso de ciertos no inmigrantes que soliciten el documento por primera vez, la agencia emitirá primero un permiso temporal de 60 días antes de otorgar la licencia estándar. Estos son los requisitos, límites y condiciones que deben tener en cuenta los solicitantes.

¿Qué migrantes pueden obtener una licencia de conducir en Florida?

El sitio web del Flhsmv explica que los solicitantes bajo la categoría de no inmigrante pueden solicitar la renovación, reemplazo o emisión por primera vez de una licencia de conducir o tarjeta de identificación, siempre y cuando se pueda comprobar su estatus y se haga una revisión de antecedentes.

Florida permite a ciertos migrantes obtener una licencia de conducir Flhsmv - Flhsmv

Lo anterior aplica para las personas que cuentan con los siguientes estatus, según documentos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés):

Tarjeta válida de autorización para trabajar emitida por el Departamento de Seguridad Nacional. Aplican los formularios I-688B o I-766.

emitida por el Departamento de Seguridad Nacional. Aplican los formularios I-688B o I-766. Documento en el que se demuestre la clasificación del estatus migratorio o formulario I-94.

o formulario I-94. Visa de no inmigrante F-1 que permite a extranjeros cursar estudios académicos a tiempo completo.

que permite a extranjeros cursar estudios académicos a tiempo completo. Visa de no inmigrante M-1 que permite a extranjeros inscribirse en programas vocacionales o instituciones no universitarias.

que permite a extranjeros inscribirse en programas vocacionales o instituciones no universitarias. Visa de no inmigrante J-1 para personas que participan en programas de intercambio.

para personas que participan en programas de intercambio. Visa de no inmigrante J-2 se emite a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de un titular de visa J-1.

se emite a los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de un titular de visa J-1. Documento de viaje I-575 o permiso de viaje para refugiados.

o permiso de viaje para refugiados. Carta de libertad condicional I-512.

I-512. Orden de un juez de inmigración concediendo asilo.

Todos los documentos deberán tener validez mayor a 30 días. En caso de que el solicitante no esté seguro de qué debe presentar, deberá llevar toda la documentación que haya recibido por parte del Uscis.

Además de lo anterior, se solicitará un pasaporte vigente y válido donde se muestre el sello con la fecha de entrada a EE.UU.

En Florida, inmigrantes reciben una licencia temporal en papel de 60 días

Incluso con toda la documentación necesaria, el Flhsmv recuerda que los no inmigrantes que soliciten por primera vez una licencia de conducir recibirán un recibo y un permiso temporal sin fotografía, que tendrá una validez de 60 días.

Las autoridades llevarán a cabo una verificación del estatus legal y, si aprueban el documento, lo enviarán por correo postal a la dirección que se muestre en el registro de manejo.

El Departamento explicó que la vigencia de la licencia de conducir será de máximo un año y estará definida según el período en el documento emitido por el Uscis.

La vigencia de una licencia de conducir de no migrante dependel del estatus legal Pexels

Qué se necesita para solicitar una licencia de conducir en Florida como migrante

Además de presentar la documentación emitida por Uscis para comprobar el estatus legal, los migrantes que quieran solicitar una licencia de conducir en Florida deberán llevar:

Número de seguridad social. Puede ser mediante la tarjeta del Seguro Social, una forma W-2, un comprobante de pago de nómina o una forma SSA-1099.

Puede ser mediante la tarjeta del Seguro Social, una forma W-2, un comprobante de pago de nómina o una forma SSA-1099. En caso de no tener el documento anterior, se debe acudir directamente con la administración del Seguro Social para tramitar una carta de inelegibilidad donde se expliquen los motivos.

donde se expliquen los motivos. Prueba de residencia en Florida. Se pueden mostrar escrituras, hipoteca, contrato de alquiler, título de vehículo, factura de servicios públicos, tarjeta médica, documentación del empleador, declaraciones financieras o documentos emitidos por agencias gubernamentales federales.

En caso de que el solicitante no tenga ningún documento a su nombre, puede pedirle a la persona con la que reside que complete el formulario de certificación de domicilio.

Licencias de conducir de Florida mostrarán el estatus legal a partir de 2027

Aunque entrará en vigor el 1° de enero de 2027, cabe recordar que, de acuerdo con la ley HB 991, las licencias de conducir y las identificaciones en Florida especificarán si el titular es ciudadano estadounidense o cuál es su estatus migratorio legal.

Esta modificación no implica cambios para los usuarios actuales, quienes podrán utilizar sus documentos hasta la fecha de vencimiento indicada.