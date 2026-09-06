Los videos y fotos del avión de Amazon que se despistó en Miami, chocó autos y dejo al menos cinco muertos

MIAMI.- Un avión de carga que prestaba servicios para Amazon protagonizó este domingo un grave accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde se salió de la pista durante el aterrizaje, atravesó una zona perimetral e impactó contra varios vehículos que circulaban en las inmediaciones.

Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto internacional de Miami: heridos y vuelos suspendidos

Las imágenes y videos difundidos en redes sociales -principalmente X- y por medios locales muestran la aeronave detenida junto a una carretera cercana a la terminal aérea, inclinada sobre uno de sus lados y rodeada por una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la ciudad.

Video del avión que se despistó en Miami

Las autoridades confirmaron que el siniestro dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos, aunque por el momento no precisaron cuántos de los afectados viajaban a bordo del avión y cuántos estaban en tierra.

Un avión de carga de Amazon se despistó en el aeropuerto internacional de Miami: heridos y vuelos suspendidos

Para atender la emergencia, fueron movilizadas unas 60 dotaciones del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, mientras que las operaciones en el aeropuerto sufrieron interrupciones y demoras.

Al menos cinco personas murieron luego de un avión de carga de Amazon despistara en el aeropuerto internacional de Miami, en Estados Unidos Lynne Sladky - AP

Según las reconstrucciones preliminares, la aeronave se salió del extremo de la pista 30, atravesó la valla perimetral del aeropuerto y cruzó la avenida Northwest 67th antes de incendiarse y detenerse en un campo adyacente, cerca del almacén DMI3 de Amazon. Debido al amplio despliegue de los servicios de emergencia, permanece cerrada la avenida Northwest 67th, entre Northwest 25th Street y Northwest 36th Street.

Un avión de carga Boeing 767-300 que operaba para Amazon se salió de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En tanto, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que se dispuso una “suspensión total” de las operaciones en tierra en el Aeropuerto Internacional de Miami mientras se trabaja en el lugar. Momentos más tarde, a las 18 (hora local), el establecimiento aeroportuario reabrió parcialmente.

Al menos cinco personas murieron luego de un avión de carga de Amazon despistara en el aeropuerto internacional de Miami, en Estados Unidos CHANDAN KHANNA - AFP

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el avión involucrado fue un Boeing 767-300 que aterrizaba en Miami tras despegar desde San Juan, Puerto Rico. El incidente ocurrió cerca de las 14 (hora local) y es investigado por las autoridades federales para determinar por qué salió de pista.

Al menos cinco personas murieron luego de un avión de carga de Amazon despistara en el aeropuerto internacional de Miami, en Estados Unidos CHANDAN KHANNA - AFP

Los datos ADS-B recopilados por la plataforma indican que la aeronave registraba una velocidad de aproximadamente 207 km/h al abandonar el tramo utilizable de la pista. Su última velocidad fue de 128 km/h.

Al menos cinco personas murieron luego de un avión de carga de Amazon despistara en el aeropuerto internacional de Miami, en Estados Unidos CHANDAN KHANNA - AFP

Desde Amazon indicaron que están al tanto del accidente y siguen de cerca la evolución del caso. “Podemos confirmar que un avión de Amazon Air operado por 21 Air experimentó un incidente mientras intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami hoy. Se trata de una situación en desarrollo y aún estamos recopilando detalles”, manifestó Kelly Nantel, portavoz de la empresa, según publicó en la plataforma de Elon Musk.

Al menos cinco personas murieron luego de un avión de carga de Amazon despistara en el aeropuerto internacional de Miami, en Estados Unidos CHANDAN KHANNA - AFP

Y completó: “Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y funcionarios locales para entender exactamente qué sucedió. En este momento, nuestra prioridad absoluta es la seguridad, el bienestar y la atención de todas las personas involucradas. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados”.