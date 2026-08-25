Nació en Hialeah: Bryan Avila, el hijo de exiliados cubanos que acompaña a Byron Donalds en las elecciones de Florida

El candidato republicano a la gobernación de Florida, Byron Donalds, anunció que el excongresista Bryan Avila será su compañero de fórmula de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. El republicano, candidato a vicegobernador, es hijo de exiliados cubanos y representó al Distrito 39 en la Senado estatal.

Quién es Bryan Avila, el excongresista que se une a la campaña de Byron Donalds

Avila es un político, militar y académico estadounidense. Nació en Hialeah y es hijo de exiliados cubanos, según consignó su biografía en Florida Veterans Foundation.

Bryan Avila es capitán en la Guardia Nacional del Ejército de Florida Instagram/@bryanavilafl

Obtuvo un título de Asociado en Artes en el Miami Dade College (2004), donde presidió la Asociación de Gobierno Estudiantil. En 2006 se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad de Miami y luego completó dos maestrías en la Universidad Internacional de Florida (FIU). Una en Administración Pública y otra en Ciencias en Justicia Penal.

En 2016, se incorporó a la Guardia Nacional del Ejército de Florida. Dos años después se graduó de la Escuela de Candidatos a Oficiales (OCS) y en la actualidad ostenta el rango de capitán.

Bryan Avila se incorporó a la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos en Florida (U.S. Army National Guard) en abril de 2016 Instagram/@bryanavilafl

Durante sus años de servicio, acumuló múltiples reconocimientos militares, entre los que se incluyen:

Medalla de Encomio del Ejército (Army Commendation Medal)

Medalla por Logros del Componente de Reserva del Ejército (Army Reserve Component Achievement Medal)

Medalla de Encomio de Florida (Florida Commendation Medal)

Medalla al Servicio Voluntario Militar Destacado (Military Outstanding Volunteer Service Medal)

Premio al Servicio Distinguido MG Ronald O. Harrison (MG Ronald O. Harrison Distinguished Service Award)

Cinta de Servicio del Ejército (Army Service Ribbon)

Cinta de Servicio Activo Estatal de Florida (Florida State Active Duty Ribbon)

Cinta de Retención de Florida (Florida Retention Ribbon)

Medalla de Servicio en la Defensa Nacional (National Defense Service Medal)

Trayectoria política de Bryan Avila

El estadounidense comenzó su carrera política en 2009, cuando se incorporó como miembro activo del Comité Ejecutivo Republicano de Miami-Dade.

En 2013 asumió el cargo de vicepresidente en el Comité y, en paralelo, se desempeñó como miembro de la Junta de Planificación y Zonificación de Hialeah (2011-2014) y de la Junta de Becas de la misma ciudad (2012-2014).

Avila ganó las elecciones generales en 2014 contra Ross Hancock con el 64.9% de los votos para representar al Distrito 111 en la Cámara de Representantes en Florida. Esta demarcación abarca Hialeah, Hialeah Gardens, Miami Springs y Virginia Gardens.

Bryan Avila apoyó e impulsó la ley "Stop WOKE" de 2022 para limitar la instrucción de temas de raza y género en las escuelas Instagram/@bryanavilafl

En dicho rol, presidió el Comité Conjunto de Supervisión del Defensor Público (2017) y el Comité de Medios y Arbitrios durante las sesiones de 2019-2020, manejando las políticas tributarias de la Cámara.

En 2022, fue elegido para representar al Distrito 39 en el Senado estatal, tras derrotar al demócrata Charles Lewis I con el 69.8% de los votos, según Ballotpedia.

En esta posición, fue nombrado el “miembro más conservador de la Legislatura en 2024” por la American Conservative Union y entre sus propuestas destacan:

Alivio fiscal: patrocinó una legislación para ampliar la reducción del impuesto a adultos mayores de bajos ingresos , y es el autor del proyecto de ley (FL S0002 / FL S0004) que somete a votación de los ciudadanos de Florida en noviembre de 2026 una enmienda constitucional para limitar los impuestos a la propiedad.

patrocinó una legislación para , y es el autor del proyecto de ley (FL S0002 / FL S0004) que somete a votación de los ciudadanos de Florida en noviembre de 2026 una enmienda constitucional para limitar los impuestos a la propiedad. Asuntos sociales: Apoyó e impulsó la ley “Stop WOKE” de 2022 para limitar la instrucción de temas de raza y género en las escuelas.

Apoyó e para limitar la instrucción de temas de raza y género en las escuelas. Seguridad y centros de datos: sancionó la regulación estatal sobre centros de datos (FL S0484) y defendió a la Guardia Nacional de Florida al impulsar peticiones oficiales de ampliación de recursos al Congreso federal.

sancionó la regulación estatal sobre centros de datos (FL S0484) y defendió a la Guardia Nacional de Florida al impulsar peticiones oficiales de ampliación de recursos al Congreso federal. Protección militar: patrocinó un proyecto de ley para penalizar el uso fraudulento de uniformes o condecoraciones militares (stolen valor).

La fórmula política de Bryan Avila con Byron Donalds

Este 25 de agosto, Donalds confirmó a Avila como su compañero de fórmula para las elecciones generales del 3 de noviembre. Poco después del anuncio, el militar renunció a su escaño en el Senado de Florida para dedicarse por completo a la contienda en la campaña para vicegobernador.

Byran Avila será el nuevo compañero de fórmula de Byron Donalds para las elecciones generales del 3 de noviembre X/@ByronDonalds

“Bryan Avila es un oficial militar y un servidor público comprometido que ha dedicado su carrera a luchar por la libertad y la reducción de costos. Además, es hijo de exiliados cubanos y un hombre que comprende el sueño de Florida y por qué debemos defenderlo. Me enorgullece tenerlo a mi lado”, escribió Donalds en su cuenta de X.