El plan de Byron Donalds para frenar la inmigración ilegal en Florida: “Make America Great Again”

El 18 de agosto son las elecciones primarias en Florida por la gobernación. Entre los precandidatos republicanos, el que lidera las encuestas con amplia ventaja es Byron Donalds, quien prevé aplicar la agenda “Make America Great Again” (“Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”, en español) impulsada por el presidente Donald Trump.

La postura de Byron Donalds sobre la inmigración ilegal

Donalds remarca en su plataforma electoral que sus propuestas están alineadas con las políticas de la administración Trump. Desde el ámbito migratorio, prevé cumplir con dos parámetros claves en caso de ganar las elecciones generales del 3 de noviembre:

Seguridad fronteriza: asegurar la frontera para detener el flujo de drogas hacia el país.

asegurar la frontera para detener el flujo de drogas hacia el país. Eliminar incentivos: promete poner fin a las ayudas económicas financiadas por los contribuyentes para personas que se encuentran de manera ilegal en el país.

Byron Donalds promete finalizar las ayudas económicas para personas que se encuentran de manera ilegal en el país Instagram Byron Donalds

“Byron apoya al presidente Trump para asegurar la frontera, mantener a salvo a nuestras familias y acabar con las ayudas económicas de los contribuyentes a los inmigrantes ilegales”, señaló Donalds en su sitio web.

A principios de abril, Donalds enfatizó su agenda de aplicar nuevas medidas migratorias tras un homicidio ocurrido en Fort Myers por un inmigrante indocumentado. A través de su cuenta de X, advirtió que va a existir “tolerancia cero” a la inmigración ilegal si gana los comicios generales.

Byron Donalds aseguró que habrá “tolerancia cero” a la inmigración ilegal en Florida en caso de ganar las elecciones generales del 3 de noviembre X/@ByronDonalds

“Todas las fuerzas del orden se acoplarán con la aplicación de la ley de inmigración federal”, señaló tras la muerte de una mujer. “Este inmigrante ingresó por primera vez a EE.UU. en 2022 y un juez federal le emitió una orden final de deportación. Joe Biden ignoró la ley y le otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés)“.

Antecedentes de Byron Donalds contra la inmigración ilegal

En medio de su campaña electoral, Donalds introdujo a fines de abril la Ley de Reforma de la Inmigración mediante Datos Biométricos (“Reform Immigration Through Biometrics Act“, en inglés).

La postura de Byron Donalds sobre la inmigración ilegal CBP

La normativa exige una evaluación formal del progreso de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) en la implementación de un sistema biométrico completo de datos de entrada y salida.

En ese contexto, el proyecto prevé que se verifique cada entrada y cada salida del país, eliminando los “puntos ciegos” actuales en los puertos de entrada, y rastrear con mayor precisión los incumplimientos de estadía de visas.

Byron Donalds prevé que se verifique cada entrada y cada salida del país X Byron Donalds

“Saber quién ha entrado a nuestro país es fundamental para la soberanía y la supervivencia de nuestra nación. Las permanencias ilegales con visa vencida y la documentación fraudulenta siguen siendo una parte importante del complejo problema de la inmigración ilegal que debe abordarse”, dijo Donalds.

Y agregó: “Este proyecto de ley representa un paso fundamental para cumplir con dicho mandato. Me enorgullece presentar la Ley de Reforma de la Inmigración mediante Datos Biométricos para garantizar la supervisión del sistema biométrico de entrada y salida de nuestro país”.

El respaldo de Donald Trump a Byron Donalds

El presidente Trump mostró su respaldo al republicano el 20 de febrero del año pasado. En un extenso mensaje, anticipó que Donalds sería un “gran y poderoso gobernador”.

El presidente aseguró que trabajaría de manera estrecha con Donalds en caso de ganar los comicios del 3 de noviembre Truth Social/@realDonaldTrump

“Byron tiene una voz fuerte y trabajaría conmigo para impulsar nuestra agenda de Estados Unidos. Luchará para asegurar nuestra frontera, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, impulsar el dominio energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda”, dijo Trump en su cuenta de Truth Social.

Cinco días después del mensaje del presidente, Donalds anunció su candidatura durante una entrevista en el programa Hannity de Fox después de “mucha oración y reflexiones” con su familia.