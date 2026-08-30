Oficial en Florida: la ley firmada por DeSantis que delimita reglas para construir viviendas asequibles

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una nueva legislación que modifica las normas para el desarrollo de complejos residenciales asequibles. La reforma actualiza las directrices del marco estatal para responder a la creciente demanda de soluciones habitacionales en los condados.

Lo aprobó DeSantis: las delimitaciones territoriales para los nuevos proyectos de viviendas asequibles en Florida

La legislación establece límites sobre los predios aptos para edificar estos complejos de viviendas. Para acceder a estas reglas, al menos el 40% de las unidades residenciales del proyecto deben ser de alquiler asequible durante un mínimo de 30 años.

Las reglas de la ley rigen para los predios mayores a tres acres de propiedad en Florida @GovRonDeSantis

Asimismo, según el resumen oficial del Senado de Florida, las reglas rigen para los predios mayores a tres acres de propiedad de una institución religiosa. El terreno debe albergar un templo de culto activo durante un período mínimo de diez años para calificar al beneficio.

Por otra parte, la norma prohíbe estos desarrollos en áreas de preservación natural. La exclusión abarca a las zonas de conservación de espacios abiertos, áreas de preocupación crítica o servidumbres ecológicas.

Las operaciones agrícolas también quedan fuera de la definición de zonificación apta para la aprobación de estos desarrollos habitacionales. Las disposiciones oficiales del paquete de enmiendas entraron en vigor el 1° de julio de 2026.

Qué cambia para el sector de la construcción y las familias con la nueva ley

La nueva ley introduce cambios en la regulación de impuestos, el financiamiento y la planificación de las obras locales. De acuerdo con lo que dice su texto oficial, implica modificaciones como:

Prohíbe a los gobiernos municipales utilizar limitaciones de diseño como los retranqueos para restringir la altura de las obras.

como los retranqueos para restringir la altura de las obras. Declara ilegal la discriminación en las decisiones de uso de suelo basada en el financiamiento de un proyecto de vivienda asequible .

de suelo basada en el financiamiento de un . Renuncia a la inmunidad soberana del estado en las demandas que inicien los constructores por este tipo de discriminación.

que inicien los constructores por este tipo de discriminación. Modifica la exención tributaria para los proyectos de ingresos medios con pautas aplicables desde el año fiscal 2027.

La nueva ley de Florida modifica la exención tributaria para los proyectos de ingresos medios con pautas aplicables desde el año fiscal 2027 Magnific

El municipio debe demostrar que la oferta local superó la demanda por tres años consecutivos antes de retirar la exención.

consecutivos antes de retirar la exención. Los promotores que obtuvieron un permiso en los cuatro años previos a la suspensión municipal conservan el derecho al beneficio .

en los cuatro años previos a la suspensión municipal . Los gobiernos locales pueden otorgar bonos de densidad si los propietarios donan terrenos para familias de militares activos.

pueden otorgar bonos de densidad si los propietarios donan terrenos para familias de militares activos. El texto legal ordena una evaluación sobre el uso de financiamiento secundario a corto plazo y la viabilidad de las microviviendas.

Los antecedentes de la ley y las pautas para las solicitudes en trámite

La legislación complementa las pautas de la ley original de fomento habitacional que los legisladores aprobaron en 2023. Las enmiendas actuales surgieron tras su tratamiento en la Legislatura de Florida.

No obstante, los promotores que presentaron sus carpetas antes de julio de 2026, de acuerdo con los plazos legales, cuentan con alternativas de transición. Estas personas pueden continuar sus gestiones bajo las reglas previas o notificar su deseo de adaptar el diseño a los nuevos cambios.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

El informe sobre el uso de financiamiento secundario y el uso de minicasas tiene como fecha límite de entrega diciembre de 2027. La aprobación de la ley registró 35 votos a favor en el Senado y 98 en la Cámara de Representantes.