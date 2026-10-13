Préstamos de hasta US$150.000 sin interés en Florida: quiénes pueden acceder a la medida firmada por DeSantis

Los pequeños empresarios de Florida podrán solicitar nuevos préstamos sin intereses para recuperarse de los daños económicos y materiales provocados por el huracán Isaías. El programa estatal del gobierno de Ron DeSantis dispone de un fondo millonario e incluye financiamiento de hasta 150.000 dólares para emprendimientos de los sectores agrícola y acuícola.

Huracán Isaías: Florida habilita US$10 millones en préstamos para negocios

Según informó el Departamento de Comercio de Florida, el programa de préstamos de emergencia para pequeñas empresas fue activado el 11 de octubre con el objetivo de proporcionar capital de trabajo a los negocios perjudicados por el fenómeno meteorológico.

La asistencia del gobierno de DeSantis busca cubrir las necesidades financieras inmediatas de los propietarios mientras consiguen otras fuentes de financiamiento para afrontar la recuperación a largo plazo.

Los fondos disponibles incluyen US$10 millones y el monto máximo es de hasta US$100.000 por empresa y solicitante elegible. Sin embargo, en el caso de los sectores agrícola y acuícola, los negocios que cumplan los requisitos pueden acceder a hasta US$150.000.

La fecha límite para solicitarlo es el 25 de noviembre de 2026, o hasta que se agoten los fondos. Los interesados deben ingresar en FloridaJobs.org, donde pueden consultar las condiciones, revisar la documentación necesaria y completar el trámite.

Cómo funciona el fondo de préstamos de emergencia activado en Florida

El programa de préstamos de emergencia para pequeñas empresas de Florida funciona como una herramienta de asistencia temporal para los propietarios que necesitan liquidez después de un desastre.

Su función es cubrir las necesidades más urgentes hasta que cada empresa consiga recursos adicionales para reparar los daños, recuperar sus operaciones o atender sus compromisos financieros.

Florida activó el programa el 11 de octubre para otorgar liquidez e inyección de capital de trabajo inmediato a los negocios afectados JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese sentido, los beneficiarios pueden utilizar fondos obtenidos posteriormente mediante otras alternativas para devolver el préstamo de emergencia.

Entre las posibilidades contempladas figuran los préstamos por daños económicos causados por desastres de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés), además de otras fuentes de financiamiento de largo plazo.

Los préstamos aprobados tienen un plazo de un año y una tasa de interés del 0%. Las autoridades remarcaron que no se trata de una donación ni un subsidio y que los beneficiarios deberán devolver el dinero.

Préstamos en Florida: quiénes pueden solicitar hasta US$150.000

El acceso al programa está sujeto a una serie de condiciones relacionadas con la ubicación del negocio, su antigüedad, la cantidad de empleados y la situación crediticia del solicitante:

Ubicación : el negocio debe operar en uno de los condados elegibles incluidos en la convocatoria.

: el negocio debe operar en uno de los condados elegibles incluidos en la convocatoria. Antigüedad : la empresa tiene que haber sido establecida antes del acontecimiento que provocó los daños.

: la empresa tiene que haber sido establecida antes del acontecimiento que provocó los daños. Cantidad de empleados : pueden participar pequeñas empresas que tengan entre uno y 100 empleados.

: pueden participar pequeñas empresas que tengan entre uno y 100 empleados. Historial crediticio : el solicitante debe contar con una puntuación crediticia de al menos 600.

: el solicitante debe contar con una puntuación crediticia de al menos 600. Participación en la empresa : el préstamo solamente puede otorgarse a personas que sean propietarias de, al menos, el 51% de un negocio elegible.

: el préstamo solamente puede otorgarse a personas que sean propietarias de, al menos, el 51% de un negocio elegible. Garantía : el prestatario o los prestatarios deberán actuar como garantes del préstamo.

: el prestatario o los prestatarios deberán actuar como garantes del préstamo. Documentación: todos los propietarios incluidos en la solicitud deben presentar los documentos exigidos para que el expediente pueda considerarse completo.

La convocatoria también establece exclusiones. No podrán acceder los negocios dedicados a actividades ilegales, la preparación o intermediación de préstamos, los alquileres de corta duración, la especulación, la distribución multinivel, los juegos de azar, las inversiones o los préstamos de dinero.

También se excluyen los casos en los que el propietario del negocio se encuentre en libertad condicional.

Los 30 condados de Florida en los que se pueden pedir los préstamos

El programa está abierto a pequeñas empresas ubicadas en 30 condados de Florida. La inclusión territorial determina quiénes pueden presentar una solicitud, por lo que los propietarios deben verificar que el domicilio de su negocio se encuentre dentro de las zonas contempladas.

Las condiciones del préstamo en Florida establecen un plazo de devolución de un año sin intereses Octavio Jones - FR171777 AP

Los condados habilitados son: