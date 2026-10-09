La trayectoria del huracán Isaías hacia Florida: 27 condados en emergencia, clases suspendidas y cuándo tocará tierra

Florida se prepara para el impacto de Isaías, que se intensificó durante la madrugada del viernes y alcanzó la categoría de huracán mayor mientras avanzaba por el golfo de México hacia el noroeste del estado. Las autoridades activaron medidas de emergencia, organizaron equipos de rescate y recuperación y dispusieron cierres de escuelas y universidades ante la posibilidad de vientos destructivos, inundaciones y cortes de electricidad prolongados.

Florida: las claves de la emergencia por el huracán Isaías

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, actualizó el jueves 8 de octubre las medidas de preparación estatal ante la llegada del huracán Isaías.

Satélite Sobre El Huracán Isaias

Según el comunicado oficial, la declaración de emergencia alcanza a 27 condados y permite coordinar recursos humanos, equipamiento y asistencia para las zonas que podrían resultar afectadas.

La actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) publicada el viernes por la mañana confirmó que el fenómeno se fortaleció hasta convertirse en un huracán mayor. El organismo advirtió sobre la posibilidad de marejadas potencialmente mortales, vientos destructivos y lluvias capaces de provocar inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos.

Huracán Isaías: cuándo tocará tierra y qué intensidad tendrá

En su análisis del viernes 9 de octubre, el NHC informó que Isaías se intensificó. Durante la madrugada el organismo estimaba vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora (177 km/h).

Horas después, una actualización extraordinaria confirmó que el sistema alcanzó vientos de 120 millas por hora (193 km/h), con ráfagas superiores. Esa intensificación lo convirtió en un huracán mayor.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, amplió la declaración de estado de emergencia a 27 condados y coordinó el despliegue preventivo NHC

El pronóstico anticipa que Isaías podría seguir su fortalecimiento durante aproximadamente las siguientes 12 horas, debido a que se desplaza sobre aguas muy cálidas y profundas.

El NHC mantiene como escenario de referencia que el sistema toque tierra con una intensidad cercana al extremo superior de la categoría 2. No obstante, advirtió que un retraso de apenas seis horas en la llegada de la cizalladura podría permitir que el huracán alcance la costa con mayor fuerza de la prevista.

La llegada está pronosticada para la noche del viernes o la madrugada del sábado, dentro del área que permanece bajo advertencia de huracán. Después de tocar tierra, se espera que el sistema avance hacia el interior y genere ráfagas intensas en sectores del sureste de Estados Unidos.

Isaías: alerta de marejadas, vientos destructivos e inundaciones

El NHC identificó cuatro riesgos principales asociados con Isaías:

El primero es la marejada ciclónica , que puede provocar una elevación peligrosa del nivel del agua e inundaciones costeras. La amenaza se extiende desde la desembocadura del río Mississippi hasta Suwannee, en Florida.

, que puede provocar una elevación peligrosa del nivel del agua e inundaciones costeras. La amenaza se extiende desde la desembocadura del río Mississippi hasta Suwannee, en Florida. El segundo corresponde a los vientos con fuerza de huracán , previstos para sectores del Panhandle de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi. En esas áreas, el organismo recomendó prepararse para posibles interrupciones eléctricas de larga duración.

, previstos para sectores del Panhandle de Florida, el sur de Alabama y el sur de Mississippi. En esas áreas, el organismo recomendó prepararse para posibles interrupciones eléctricas de larga duración. El tercero es la posibilidad de ráfagas destructivas en buena parte del centro y norte de Alabama, el extremo oriental de Mississippi y sectores del oeste y norte de Georgia, especialmente en zonas elevadas. El pronóstico contempla que durante el viernes puedan emitirse nuevas alertas y advertencias para algunas de esas regiones.

en buena parte del centro y norte de Alabama, el extremo oriental de Mississippi y sectores del oeste y norte de Georgia, especialmente en zonas elevadas. El pronóstico contempla que durante el viernes puedan emitirse nuevas alertas y advertencias para algunas de esas regiones. El cuarto riesgo es la lluvia intensa. El sistema puede generar precipitaciones abundantes sobre la costa central del Golfo de México y amplias zonas del sureste estadounidense durante el fin de semana. Estas condiciones podrían desencadenar inundaciones repentinas, anegamientos urbanos y crecidas significativas de los ríos.

El Huracán Isaias Visto Desde El Satélite De La NOAA

Las medidas de Florida para responder al huracán Isaías

El comunicado difundido por el gobierno de Florida el jueves detalló un amplio operativo preventivo que involucra a organismos de seguridad, transporte, salud, asistencia social y recuperación de infraestructura.

Además de la declaración de emergencia para 27 condados, el estado comenzó a ubicar equipos en áreas estratégicas para acelerar las tareas de respuesta una vez que las condiciones permitan trabajar de manera segura.

El Centro Nacional de Huracanes proyecta que el sistema toque tierra en el noroeste del estado durante la noche del viernes o la madrugada del sábado NHC

La Guardia Estatal de Florida desplegó cerca de 400 efectivos para colaborar antes y después del impacto. Sus tareas previstas incluyen evaluaciones preliminares de daños, despeje de caminos, distribución de suministros y operaciones de búsqueda y rescate por tierra, aire y agua.

El organismo también prepara aeronaves, embarcaciones, vehículos especializados y equipos para retirar escombros.

Por su parte, la Guardia Nacional de Florida inició la activación de soldados y aviadores. El estado esperaba movilizar a aproximadamente 5000 integrantes para el viernes, con fuerzas distribuidas en las zonas que podrían sufrir los efectos más severos.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida coordinó el despliegue preventivo de equipamiento, centros móviles de comando y sistemas de comunicaciones de respaldo. También organizó recursos para garantizar el abastecimiento de combustible de los equipos policiales y preparar grupos de búsqueda y rescate urbano.

En materia de infraestructura, el Departamento de Transporte de Florida informó que casi 900 integrantes de sus equipos trabajaban en preparativos previos a la tormenta. Además, dejó disponibles 260 equipos pesados, cerca de 1000 generadores y 100 bombas de agua para utilizarlos según las necesidades.

Qué condados de Florida suspenden las clases por Isaías

La llegada del huracán Isaías obligó a numerosos distritos escolares a modificar sus actividades para el viernes 9 de octubre. Según el comunicado del gobierno estatal, la medida alcanza a instituciones de distintos niveles y responde a la necesidad de reducir los desplazamientos durante las horas previas al impacto.

Huracán Isaias

Los distritos de educación primaria y secundaria que anunciaron el cierre de sus escuelas durante el viernes son:

Bay

Calhoun

Escambia

Franklin

Gadsden

Gulf

Holmes

Jackson

Liberty

Okaloosa

Santa Rosa

Taylor

Wakulla

Walton

Washington

También permanecerá cerrado el campus de Panama City de la escuela de laboratorio de la Universidad Estatal de Florida.

Además, en el condado de Leon, las escuelas no tendrán un cierre general durante toda la jornada, sino una salida anticipada.

El sistema de universidades públicas también dispuso cambios. La Universidad A&M de Florida mantendrá las clases matutinas de su campus principal en Tallahassee de manera remota y comenzará el cierre anticipado al mediodía.

Las clases de la tarde quedaron canceladas, mientras que su sede de Crestview funcionará virtualmente durante el viernes.

La Universidad Estatal de Florida pasará a clases y trabajo remotos en sus campus de Tallahassee entre la mañana y el mediodía y después suspenderá las operaciones habituales.

Por su parte, la Universidad de West Florida canceló todas las clases. La institución prevé reanudar sus actividades habituales el lunes 12 de octubre, salvo que las condiciones obliguen a modificar el calendario.