Con la administración en Florida del gobernador Ron DeSantis se han implementado diferentes leyes que buscan frenar la inmigración ilegal. Con la SB1718, por ejemplo, las licencias de conducir para personas indocumentadas emitidas en otros estados dejaron de ser válidas en el estado. Ahora, otra identificación estaría en la mira con el proyecto de ley SB1174.

Entre sus diferentes medidas, la vigente ley SB1718 aborda las identificaciones comunitarias al establecer que los gobiernos locales de Florida ya no pueden proporcionar fondos para las organizaciones que las emitan. No obstante, especifica que los carnets aún son válidos, lo que podría cambiar con esta iniciativa.

Desde la entrada en vigor de la ley SB1718 en Florida, se han realizado diversas movilizaciones en defensa de los migrantes @FLImmigrant / X (ex Twitter)

Las tarjetas de identificación las emiten las Sociedades de Asistencia Legal en diferentes condados y grupos sin fines de lucro. A menudo, benefician a quienes no tienen otra forma de demostrar su identidad, como las personas sin hogar, víctimas de agresión o incluso quienes necesitan servicios de salud. No obstante, los políticos republicanos apuntan a que algunos beneficiarios son inmigrantes indocumentados, por lo que quieren detener su validez.

El senador Blaise Ingoglia de Spring Hill es el patrocinador del proyecto de ley SB1174. Si se aprueba, con ella se prohibirá a un condado o ciudad aceptar como identificación cualquier ID que se emita a sabiendas a personas que no estén legalmente en EE.UU.

En declaraciones citadas por Wesh, el político republicano le dijo al Comité Judicial del Senado que era malo crear “imanes para que la gente venga y facilite la asimilación de los inmigrantes ilegales al país sin cruzar la frontera legalmente”.

¿Cómo va el proyecto de ley SB1174?

De acuerdo con el sitio web del Senado de Florida, este proyecto de ley, si se llegara a aprobar, entraría en vigor el 1º de julio de 2024. Su última acción fue el 16 de enero, cuando el Comité Judicial de Senado lo aprobó, con siete votos a favor y tres en contra. Ahora está en el departamento de Asuntos comunitarios.

Esta iniciativa también causó reacciones entre grupos que se oponen a ella. Tessa Petit, representante de la Coalición de Inmigrantes de Florida, dijo para Wesh 2 News que si bien afectará a distintos grupos que se benefician de tener una identificación comunitaria, los más marginados serán los inmigrantes indocumentados.

Desde el 1º de julio del año pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, endureció sus políticas contra inmigrantes Andy Barron - AP / Andy Barron

“Un proyecto de ley tan amplio tendría mucho impacto en las comunidades de todo el mundo, en todas partes, no solo en los inmigrantes indocumentados”, señaló.

Otro proyecto de ley contra las identificaciones en Florida

En el sitio web del Senado, en el apartado de proyectos de ley relacionados, destaca otro proyecto, el HB1451, que es casi idéntico a este. Su última acción fue el 13 de enero y ahora está en el subcomité de administración local, asuntos federales y distritos especiales. En este caso, es iniciativa de la Cámara de Representantes y también tendría como fecha de entrada en vigor el 1º de julio.

Por lo tanto, la existencia de dos iniciativas del mismo tema podría traducirse en más oportunidades de que encuentre una aprobación futura.