Qué hay detrás de las luces fantasma en Florida que atormentan a los conductores desde hace décadas

En el invierno boreal, los conductores del estado de Florida se enfrentan al misterio de las luces fantasma de Snow Hill Road. Se trata de una de las leyendas más populares del condado de Seminole desde hace alrededor de 60 años. Frente a esto, el historiador Jason Bryne compartió la historia que podría explicar el origen del fenómeno.

Según la leyenda, las conocidas “luces de Oviedo” aparecen durante el invierno en Snow Hill Road, cruzan el puente del río Econlockhatchee hacia el sur y desaparecen sin hacer ningún ruido. Sus testigos afirman que tienen un tono azulado y que, a primera impresión, se asemejan a las de un automóvil. Sin embargo, estas no se separan y son tan brillantes como las de un tren de carga.

De acuerdo con la publicación de Jason Bryne en su blog Florida History, los primeros artículos sobre las luces fantasma fueron publicados en octubre de 1969 en el periódico de la Universidad Tecnológica de Florida, que a día de hoy es la Universidad de Florida Central. Un grupo de periodistas se acercó al lugar y tomó fotografías de las luces. Pese a esto, “nunca se llegó a ninguna conclusión verdadera y algunos afirmaron que la foto era un fraude”, escribió el historiador.

Según Bryne, los primeros artículos sobre las luces fantasma fueron publicados en el periódico de la actual Universidad de Florida Central (University of Central Florida) University of Central Florida

Con el paso del tiempo, la leyenda se transmitió de generación en generación, al punto de llevar a gente de toda Florida, en especial a los adolescentes, a cazar el fenómeno, de acuerdo con el Daily Mail.

La historia que podría explicar el misterio de las luces fantasma de Florida

En busca de explicar el misterio, desde la década de 1960 hasta la actualidad surgieron varias teorías. La primera se trata de la historia de un lobato del Movimiento Scout que se separó de su tropa y llevaba una linterna, por lo que las luces fantasma podrían ser de su espíritu que todavía busca a sus amigos.

Por otro lado, existe la creencia de que un adolescente fue atropellado por un automóvil que venía en sentido contrario mientras jugaba a la “gallina”. A su vez, también hay una historia sobre dos chicos que tuvieron un accidente de tránsito y se ahogaron en el río Econlockhatchee. Ante esto, Bryne comentó que “nadie ha podido corroborar ninguna de estas historias, a pesar de las numerosas investigaciones realizadas por periodistas y cazadores de fantasmas a lo largo de los años”.

No obstante, el historiador reveló cuál es la teoría de las “luces de Oviedo” que puede validarse, y la que además le da su nombre al fenómeno. Ocurrió la noche del 16 de julio de 1963, y su protagonista fue un estudiante de 17 años del Orlando Junior College llamado Norbert Georg Hyman.

Hyman salió con cuatro compañeros para lanzar fuegos artificiales y lo hicieron en un camino de tierra cercano al puente del río Econlockhatchee. En el momento en el que decidieron volver, Pearson, uno de sus amigos, corrió a buscar su automóvil, mientras que el resto del grupo comenzó el camino de vuelta a pie, tal como indica Bryne.

La historia de Hyman sucedió en un camino de tierra cercano al puente del río Econlockhatchee (Flickr) Flickr

Tras esto, Pearson condujo su vehículo por Snow Hill Road con las luces apagadas, sin ver a sus amigos, y por poco los atropella a todos. Sin embargo, aunque tres de ellos consiguieron saltar y salvarse, Hyman fue encontrado con heridas fatales en la cabeza y en el pecho cuando el conductor encendió las luces de su automóvil.

A continuación, Pearson trasladó a Hyman al Hospital Winter Park, pero el joven fue declarado muerto al llegar. A día de hoy, está enterrado en el cementerio de Oviedo, y en su lápida se puede ver una foto suya de aspecto infantil. No obstante, muchos creen que su espíritu vuelve a atravesar el puente del río Econlockhatchee de vez en cuando.

La explicación científica de las luces fantasma

Si bien Bryne aseguró que la historia de Hyman podría ser cierta, la ciencia no se quedó atrás en el intento de descubrir qué hay detrás del misterio de las “luces de Oviedo”. Según The New York Post, la explicación científica para el fenómeno está relacionada con la vegetación muerta de la zona, que puede descomponerse en metano y, como resultado, ser la fuente de una luz azulada llamada “fuego fatuo”.

Pese a esto, el medio señala que la teoría del “gas de pantano” nunca se probó, y no existieron informes sobre el “fuego fatuo” en más de un siglo. Por esta razón, la comunidad local acepta que el de las luces fantasma todavía es un misterio sin resolver.

