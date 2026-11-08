Qué se sabe del recuento de votos entre republicanos y demócratas en Florida que confirmaría la reelección de María Elvira Salazar en su distrito

El Departamento de Estado de Florida ordenó un recuento de votos por máquina en el distrito congresional 27, en Miami-Dade, después de que la republicana María Elvira Salazar quedara 1,090 votos por delante del demócrata Eliott Rodriguez, un margen de 0.44% sobre 247,966 votos emitidos.

Qué se sabe del recuento de votos entre republicanos y demócratas en Florida

Salazar se declaró ganadora la noche del 3 de noviembre, pero el resultado no es oficial: la ley estatal exige volver a tabular todas las boletas cuando la diferencia es de 0.5% o menos, y la nueva tabulación debe enviarse antes de las 15 hs del jueves 12 de noviembre.

María Elvira Salazar encabeza por 1,090 votos el conteo en Florida y la tabulación automática vence el 12 de noviembre Lynne Sladky - AP

Cómo funciona el recuento automático y cuándo corresponde una revisión manual

Según la guía de recuentos del Departamento de Estado, el proceso tiene dos etapas, que ningún candidato puede solicitar por su cuenta:

Recuento por máquina: se activa con una diferencia de 0.5% o menos y vuelve a tabular todas las boletas.

se activa y vuelve a tabular todas las boletas. Recuento manual: corresponde si la segunda tabulación deja la diferencia en 0.25% o menos y revisa solo las boletas con sobrevotos y subvotos.

Los sobrevotos son boletas con más de una opción marcada, y los subvotos, boletas sin voto registrado en la contienda. La revisión manual no procede si esas boletas son menos que los votos necesarios para cambiar el resultado, y ambos recuentos están abiertos al público.

Con 247,966 votos emitidos, el 0.25% equivale a unos 620 votos, por lo que la ventaja de 1,090 tendría que reducirse en unos 470 para activar la revisión manual, según un cálculo basado en las cifras de Florida Politics. Oren Rosenthal, asesor jurídico de la Supervisión de Elecciones de Miami-Dade, estimó improbable que el resultado se revierta, según el Miami Herald.

Por qué Rodriguez demandó a la supervisora electoral que integra la junta de escrutinio

Alina García, supervisora de Elecciones de Miami-Dade, integra la junta de escrutinio de tres miembros que revisa las boletas.

Rodríguez pidió el jueves 5 de noviembre que se aparte por una frase que el Miami Herald le atribuyó la noche electoral: “María Elvira es la ganadora, con o sin recuento”.

La campaña demócrata sostiene que el yerno de García, el abogado Robert Fernández, representa a Salazar en el recuento y que su hija asistió a una reunión de la junta en nombre del bufete.

María Elvira Salazar se declaró ganadora ante sus seguidores en Florida

Un portavoz de la supervisora respondió que no existe conflicto, que no se trata de un proceso judicial y que la hija asistió como miembro del público.

El viernes 6, Rodríguez presentó una demanda en el tribunal federal del Distrito Sur de Florida, que invoca el debido proceso de la Enmienda 14.

Salazar, que dijo aceptar el recuento, acusó a Rodríguez de intentar minar la confianza pública. Las fuentes consultadas no reportan una decisión judicial.

Qué significa el resultado para los votantes latinos del distrito 27

El distrito va de Little Havana hasta Cutler Bay y se extiende hacia Kendall, es mayormente latino.

En 2024, Salazar ganó con 60.4% frente a 39.6%. Florida votó en 2026 con un mapa nuevo que modificó de forma significativa 21 de los 28 distritos.

María Elvira Salazar encabeza por 1,090 votos el conteo en Florida y la tabulación automática vence el 12 de noviembre Lynne Sladky - AP

Tras la elección, Salazar afirmó que los votantes pidieron a su partido corregir el rumbo en economía e inmigración.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.