Rodolfo Hurtado, venezolano de 20 años detenido por el ICE: “Dijeron que a los 18 años debería haber tramitado el asilo aparte”

La detención de Rodolfo Hurtado, un joven venezolano de 20 años que vive en Florida junto a su familia, alteró la vida cotidiana de sus padres y su hermana. El muchacho fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pese a que, según sus padres, estaba incluido en una solicitud de asilo presentada cuando era menor de edad.

Venezolano de 20 años detenido por el ICE: su familia cuestiona los motivos del arresto

Según informó CNN en Español, Rodolfo Hurtado fue detenido el martes 6 de octubre durante un operativo migratorio en Davie, en el sur de Florida.

El joven venezolano fue llevado inicialmente a un centro de detención del ICE en Miramar y posteriormente trasladado al Centro de Procesamiento de Servicios del Norte de Krome, mientras las autoridades evalúan su situación migratoria.

La familia sostiene que el arresto resulta difícil de comprender porque Rodolfo estudiaba, trabajaba y no tenía antecedentes penales. Sus padres, Riover Hurtado y Karina Aguilar, aseguran que el joven había iniciado el proceso migratorio junto con ellos después de abandonar Venezuela en 2023.

La principal preocupación de sus familiares es que las autoridades migratorias consideran que el muchacho debía presentar una solicitud de asilo independiente al cumplir los 18 años.

Por qué el migrante detenido por el ICE debería tramitar su propio asilo

En declaraciones recogidas por CNN en Español, Riover Hurtado explicó que la familia llegó a Estados Unidos en enero de 2023, después de abandonar Maracaibo, en Venezuela.

En aquel momento, Rodolfo tenía 16 años y entró al país junto con sus familiares mediante el programa de parole humanitario, un mecanismo que permite la permanencia temporal bajo determinadas condiciones.

El ingreso a Estados Unidos de Hurtado ocurrió en enero de 2023 procedente de Maracaibo mediante el programa de parole humanitario cuando tenía 16 años Imagen ilustrativa generada con IA

Una vez instalados en Estados Unidos, los integrantes de la familia presentaron una solicitud de asilo. Según el padre, el procedimiento incluyó a su esposa y a sus hijos, por lo que consideran que Rodolfo continuaba amparado por esa petición.

Sin embargo, el argumento que, según la familia, les transmitieron las autoridades migratorias se centra en el cambio de edad del joven: “Ellos alegan que a él se le venció el asilo, el asilo que nosotros introdujimos en el año 2023 junto a mi esposa e hijos”, explicó Riover Hurtado a CNN.

Además, detalló cuál sería el motivo señalado: “Él tenía 16 años entonces, ahora tiene 20. Ellos dicen que él, al cumplir los 18 años, tendría que hacer su asilo aparte, que por eso era ilegal”.

Los familiares consultaron a abogados que, según el reporte de CNN, les indicaron que Rodolfo todavía figura bajo la solicitud de asilo que presentaron en 2023.

Esa interpretación contradice la explicación que Riover atribuye a los funcionarios migratorios y constituye uno de los puntos centrales que deberán aclararse mientras avanza el procedimiento.

Qué respondió el DHS sobre la detención del migrante venezolano

La versión de las autoridades federales difiere de la que sostiene la familia. Según publicó CNN en Español, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calificó a Rodolfo Hurtado como un inmigrante venezolano en situación irregular y afirmó que ingresó a Estados Unidos de manera ilegal.

El argumento de las autoridades según la familia sostiene que al haber cumplido 18 años, el joven debía presentar una petición de asilo independiente ICE

El funcionario sostuvo que el joven “entró ilegalmente al país en una fecha y lugar desconocidos”. Además, indicó que permanecería detenido mientras se tramita su expulsión del territorio estadounidense.

CNN también informó que verificó de manera independiente que el muchacho no tiene antecedentes penales. Este dato coincide con lo que repiten sus padres, quienes lo describen como una persona dedicada a sus estudios, su empleo y su afición por el fútbol.