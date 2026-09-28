Deportaciones masivas: la opción que da el Uscis y toman venezolanos con parole detenidos por el ICE

Un cambio en la situación migratoria de cerca de 500 mil personas que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario modificó las alternativas disponibles para quienes posteriormente son detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En determinados casos, las autoridades pueden considerar esas entradas bajo una clasificación que permite iniciar un proceso de deportación expedita.

Parole humanitario cancelado: qué cambia para los migrantes detenidos por el ICE

Dervin Guerra, de origen venezolano, ingresó a EE.UU. con autorización mediante el parole humanitario y obtuvo una I-94, que documentaba el periodo autorizado; desarrolló actividades comerciales y luego presentó una solicitud de asilo. Sin embargo, una detención derivada de una parada de tráfico terminó por trasladarlo a custodia migratoria.

El sistema judicial reclasificó a quienes ingresaron con parole como extranjeros que llegan sin estatus legal, lo que invalida sus entradas previas Charles Reed - U.S. Immigration and Customs Enforcement

“El juez dijo que yo tenía que quedarme de seis meses a un año peleando mi caso. Así estuve”, relató Guerra en una entrevista con Telemundo.

“El abogado en este momento me dice que ya los jueces no iban a aceptar fianza, que teníamos que firmar la salida voluntaria. Yo firmé”, señaló.

Guerra finalmente aceptó abandonar EE.UU. y viajó a Brasil, que ofrece a ciudadanos venezolanos una vía de residencia temporal que puede posteriormente transformarse en residencia por plazo indeterminado si cumplen los requisitos.

Ante la pregunta sobre si pensaba volver al país norteamericano, respondió: “Ciertamente sí”.

Según los datos retomados por Telemundo, el programa de parole humanitario alcanzó a unas 530 mil personas provenientes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua durante la administración de Joe Biden.

Bajo el segundo mandato de Donald Trump, esa protección fue cancelada y, a partir de ese cambio, algunos beneficiarios detenidos comenzaron a enfrentar una interpretación según la cual su anterior ingreso autorizado no les garantiza el mismo tratamiento dentro de un procedimiento de deportación.

“La regla nueva ahora es decir que no tiene jurisdicción un juez de inmigración para otorgarte fianza”, dijo un especialista a Telemundo. “¿Por qué están diciendo esto? Porque el parole humanitario fue cancelado el año pasado y, al ser cancelado, se considera que esa entrada que tuviste, que fue legal, ya no es legal", explicó.

El especialista agregó que algunas de estas personas son clasificadas como “extranjero entrante”, una categoría que puede limitar la intervención de los jueces de inmigración respecto de una solicitud de fianza.

De esta manera, aquellas que habían ingresado con documentación oficial pueden terminar detenidas mientras se define su situación migratoria.

Deportación expedita en EE.UU.: cuándo puede aplicarse y qué consecuencias tiene

El expedited removal, o deportación expedita, es un mecanismo establecido por el Congreso en 1996 que permite a determinados funcionarios ordenar la expulsión de ciertos extranjeros sin una audiencia previa ante un juez de inmigración. A diferencia de un procedimiento ordinario, la persona sometida a esta vía no dispone de una apelación ante un juez.

La aplicación del mecanismo puede alcanzar a personas detenidas en la frontera, en puertos de entrada o dentro del territorio estadounidense cuando no logran demostrar una admisión formal o un período determinado de residencia continua.

También puede involucrar a aquellas cuyo parole fue cancelado y que posteriormente son detenidas bajo una clasificación de extranjero entrante.

Una orden formal de deportación expedita genera además una restricción para regresar a EE.UU. durante al menos cinco años, según agregó el análisis de la firma Legal en USA. Por esa razón, algunos migrantes analizan la salida voluntaria como una alternativa para abandonar el país norteamericano sin recibir esa orden formal de expulsión.

Ante la falta de garantías legales, muchos afectados se ven obligados a aceptar la salida voluntaria para buscar refugio en terceros países Flickr/ICE-Freepik

CBP Home y autodeportación: cómo funciona la alternativa para migrantes bajo custodia del ICE

La salida voluntaria, la opción tomada por Dervin Guerra, es un programa oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para la autodeportación a través de la aplicación CBP Home.

El funcionamiento de esta modalidad comienza con un proceso de registro, donde el usuario notifica su intención de salir del país norteamericano al completar un formulario con sus datos personales, una fotografía y, si corresponde, la información de sus familiares o compañeros de viaje.

Quienes se registran reciben el vuelo sin costo, la condonación de multas pendientes por presencia irregular y un bono de salida de US$3000 que se entrega al aterrizar en el país de destino.

Una vez enviada la solicitud y superada la verificación inicial, el ICE elimina temporalmente al inmigrante de la lista de prioridades de detención y deportación mientras se concreta su salida programada.