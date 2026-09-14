Avanza el ICE: confirman cifra récord de venezolanos detenidos en redadas migratorias desde hace más de 18 meses

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) continúa con los operativos migratorios en todo EE.UU. En medio de la intensificación de las redadas, la agencia federal ha arrestado a más de 35.000 venezolanos, que representan el 7% de la cifra total de latinoamericanos detenidos.

Cuántos venezolanos han sido detenidos por el ICE

De acuerdo con Deportation Data Project, las nacionalidades más predominantes entre las personas detenidas corresponden a México (39%), Guatemala (14%) y Honduras. (11%). Venezuela ocupa el cuarto puesto con un 7% de la cifra total de detenidos.

El TPS 2023 protegía a migrantes venezolanos, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en EE.UU. X (@cacioaldana)

La lista de los primeros puestos se organiza de la siguiente forma:

México : 213.894 arrestados

: 213.894 arrestados Guatemala : 79.174 detenidos

: 79.174 detenidos Honduras : 60.152 detenidos

: 60.152 detenidos Venezuela : 35.704 detenidos

: 35.704 detenidos El Salvador: 24.548 arrestados

Avanza el ICE: estados con mayor cantidad de arrestos

Al margen de las nacionalidades, Texas y Florida encabezan la lista de estados con mayor cantidad de arrestos por parte del ICE desde el comienzo del segundo gobierno de la administración Trump hasta julio de este año.

Texas y Florida encabezan la lista de estados con mayor cantidad de arrestos por parte del ICE Fotomontaje realizado con IA

Según un estudio presentado por The New York Times, el Estado de la Estrella Solitaria registró más de 380 arrestos diarios, mientras que Florida acumuló más de 230. En ambos estados, el promedio aumentó en más de 100 arrestos diarios en comparación con la primavera.

Con relación a los operativos en ciudades santuario, las detenciones se duplicaron en estados como Nueva Jersey y Nuevo México, a pesar de haber aprobado leyes que limitan la cooperación local con ICE.

Incremento de detenciones a personas sin antecedentes penales

De acuerdo con The Washington Post, desde el regreso de Donald Trump a la Presidencia, el ICE ha arrestado a más de 500 mil personas, y cerca del 40% no tenía antecedentes penales. Para el 6 de agosto de 2026, se habían detenido a más personas sin antecedentes penales que en todo el año 2025.

Una madre e hija ecuatorianas fueron detenidas por el ICE en un hospital tras sufrir un accidente de auto

En ese contexto, las detenciones de personas sin antecedentes penales se duplicaron en seis estados respecto a 2025. Maine pasó de 125 en 2025 a cerca de 330 en 2026 y los otros estados son Alabama, Wyoming, Idaho, Mississippi y Missouri.

El uso del programa 287(g) como parte del incremento de las redadas migratorias del ICE

Por su parte, la delegación de funciones de inmigración a agentes locales por medio del programa 287(g) ha sido un pilar clave en medio del incremento de las detenciones. Según The New York Times, dicha cooperación generó casi el 14% del total de arrestos a nivel nacional.

El programa 287 (g) representa cerca del 14% del total de arrestos por parte del ICE Imagen ilustrativa generada con IA