Ron DeSantis restaurará el derecho de voto de Donald Trump si la condena se convierte en un problema

Escuchar

El veredicto que declaró culpable a Donald Trump en el juicio en el que se lo acusó por 34 cargos por falsificación de registros para intentar comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels en 2016, abrió la discusión acerca de la posibilidad de que el magnate pueda votar en las próximas elecciones en Estados Unidos.

Actualmente, Trump es precandidato por el Partido Republicano y competiría en noviembre contra el demócrata Joe Bien, quien busca un segundo mandato. En este contexto, Ron DeSantis, gobernador de Florida, aseguró que el derecho a voto de Trump estaba garantizado en ese estado.

Trump fue declarado culpable de 34 cargos el pasado 30 de mayo por un tribunal de Nueva York (Michael M. Santiago/Pool Foto via AP, Archivo) Michael M. Santiago - Pool Getty Images

Tras la polémica por el fallo en un tribunal de Nueva York, DeSantis salió en defensa de su líder partidario y el viernes publicó en sus redes sociales que, en caso de ser necesario, restaurará el derecho a voto para Trump. “El expresidente Donald Trump no ha perdido su derecho al voto en Florida. Los derechos no se eliminan en Florida, donde aún no han sido despojados en la jurisdicción de condena”, escribió el mandatario estatal.

Según explicó, “dada la naturaleza absurda del procesamiento de Trump en Nueva York, este sería un caso fácil para calificar para la restauración de derechos, según la Junta de Clemencia de Florida”, organismo que el propio DeSantis preside. “¡La conclusión es que el voto de Donald Trump este noviembre será uno de los millones que demostrarán que Florida es ahora un estado republicano sólido!”, concluyó.

La publicación de Ron DeSantis sobre el derecho a voto de Trump en Florida X @GovRonDeSantis

Según afirmaron especialistas en legislación al medio local Miami Herald, esta Junta podría restablecer este derecho para el expresidente convicto sin ningún inconveniente legal e independientemente de lo que se defina en cualquier otro estado de ese país.

El veredicto que declaró culpable a Donald Trump

El veredicto unánime del tribunal de Nueva York del pasado 30 de mayo declaró culpable a Trump por conspirar para ocultar un pago de US$130 mil a la actriz porno Stormy Daniels, comprar su silencio y esconder un encuentro sexual para evitar un revés mediático en la recta final de las elecciones presidenciales de 2016, en las que finalmente se convirtió en presidente de Estados Unidos.

El fallo marca un punto de quiebre en la historia estadounidense, ya que es la primera vez que un expresidente es declarado culpable de un delito penal por un jurado conformado por ciudadanos.

En tanto, esta será la primera vez en la historia en que el Partido Republicano nomine como candidato a presidente a una persona condenada en el fuero penal, ya que todo indica que Trump será el aspirante elegido por el Grand Old Party. Es que el veredicto no lo inhabilita para postularse como opción en los comicios, ni tampoco para ser jefe de Estado.

Qué pasa con los otros casos judiciales de Trump y sus derechos en las elecciones presidenciales

Además del caso por el cual fue declarado culpable, Trump afronta otros cargos en un caso federal en Miami, otro pendiente en Washington DC y otro en Georgia. En tanto, es altamente probable que la Junta de Clemencia de Florida se vea obligada a abordar los derechos civiles del expresidente republicano, como el de votar o el de postularse para cargos estatales.

El gobernador Ron DeSantis preside a su vez la Junta de Clemencia de Florida Oficina del gobernador

Por otra parte, si Trump es finalmente encarcelado en Nueva York por su condena, no podrá ser elegible para votar en esa jurisdicción, pero, según la ley de Florida, tampoco en el llamado “estado soleado”.

Sin embargo, es la Junta de Clemencia la que decide sobre esos derechos y, tal como establece su estatuto, puede tomar la decisión de restaurar los derechos de un delincuente si así lo cree conveniente, ya que sus reglas son acordadas por la junta misma, integrada por el gobernador y otros tres miembros republicanos del Gabinete de Florida.

LA NACION