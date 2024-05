La búsqueda que creció en Google tras el veredicto contra Donald Trump que impacta en las elecciones 2024

Escuchar

El veredicto que dio como culpable a Donald Trump significó un revés judicial para el expresidente, pero quizás todo lo contrario a nivel político. Tras conocerse el fallo del tribunal de Nueva York, las búsquedas sobre cómo hacer una donación a la campaña del candidato presidencial republicano se dispararon en pocas horas, según los datos de Google Trends; a tal punto de que su sitio oficial de donaciones colapsó por la cantidad de electores interesados.

La evolución del interés de búsqueda de "cómo donar Trump" (en rojo) y "cómo donar a Biden" (en azul) en los últimos siete días Google Trends

Tal como se puede ver en los gráficos de la aplicación, el interés en el término “how to donate to Trump” (“Cómo donar a Trump”, en español) creció de cero a 100 en menos de dos horas durante la tarde de este jueves 30 de mayo, y si bien luego cayó relativamente, se mantuvo alto en las últimas horas, sobre todo respecto a la consulta “how to donate to Biden” (“Como donar a Biden”), que siguió en niveles irrisorios en todo momento.

La publicación de Biden tras el veredicto judicial contra Trump X @JoeBiden

Después de trascender el veredicto, el actual presidente Joe Biden publicó en X (antes Twitter): “Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas”, e invitó a donar a su campaña, en medio de un crecimiento abrumador en las donaciones a su rival republicano, que se dispararon sobre todo en estados como Idaho, Hawái, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine y Georgia.

Colapsó el sitio oficial de donaciones para la campaña de Donald Trump

En consonancia con estos datos, pocas horas después del fallo que declaró como culpable al expresidente, la página oficial de la campaña de Trump colapsó por la cantidad de personas que ingresaban con la intención realizar una donación. “El pueblo estadounidense se da cuenta del juicio farsa amañado del corrupto Joe Biden. Tantos estadounidenses se sintieron motivados a donar a la campaña del presidente Trump que las páginas de WinRed colapsaron”, informaron desde el equipo de campaña del republicano, y aclararon: “Estamos trabajando para que el sitio web vuelva a estar en línea lo más rápido posible”.

La publicación del equipo de campaña de Donald Trump X @TrumpWarRoom

Mientras tanto, la web oficial redirigió a los internautas al sitio de recaudación de fondos del Partido Republicano. Este viernes, el equipo de campaña anunció una “recaudación récord” de US$34,8 millones desde el veredicto, “casi el doble del día más grande jamás registrado para la campaña de Trump en la plataforma WinRed”.

Cómo donar a la campaña de Trump

Las donaciones a la campaña del candidato republicano se pueden realizar en el sitio de Comité Nacional de Trump. Ahí mismo, sobre el margen izquierdo hay un menú donde se puede elegir aportar US$20, US$45, US$100, US$250, US$500, US$1650, US$3300 u especificar el monto con el que se desea contribuir.

También se puede elegir cubrir la tarifa de procesamiento, para que el 100% de la donación se destine al Comité y está la opción de que se realice una donación automática por la misma suma el mes próximo. Por último, se deben completar los datos de información laboral, elegir el método de pago y efectuar la donación. Asimismo, se puede llenar un formulario en donde se debe especificar el monto de la donación y los datos personales.

Cómo donar a la campaña de Biden

Por su parte, para donar a la campaña de Joe Biden, que irá en busca de su reelección este año, se debe ingresar a la web oficial del candidato. Ahí mismo emergerá una ventana interna en donde se pide a sus votantes: “Done antes de la fecha límite de la FEC de esta noche. Todavía hay una sola manera de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas”.

En ese sentido, en la página se agrega: “Si estaba esperando el momento perfecto para hacer una donación a la campaña de reelección de Joe Biden, hoy es el día”, y pone a disposición distintas opciones de montos, como US$10, US$25, US$46, US$100, US$250 y otros. Al seleccionar uno de ellos, el usuario será redireccionado a otra web que reza: “Debemos detener a Donald Trump” que junto a sus “aliados extremistas del MAGA representan una amenaza existencial para el futuro de nuestra democracia y nuestra nación”. Allí se debe elegir el método de pago y confirmar la operación.

