Se aproxima una ronda de lluvias tropicales sobre Florida y millones de personas quedan bajo alerta de inundaciones

Una combinación de lluvias tropicales sobre Florida, tormentas severas, inundaciones repentinas y una ola de calor prolongada marcará el panorama meteorológico de este miércoles en gran parte de Estados Unidos. Mientras el centro y el sur del país norteamericano enfrentarán condiciones propicias para fenómenos severos, el oeste, las Llanuras del Sur y el Estado del Sol continuarán bajo temperaturas elevadas.

Riesgo de inundaciones repentinas se extiende desde Nebraska hasta el Panhandle de Florida

De acuerdo con Fox Weather, el riesgo de inundaciones repentinas se extenderá a lo largo de casi 1000 millas (1609 km) durante este miércoles.

La amenaza abarcará una extensa franja que irá desde Nebraska hasta el oeste del Panhandle de Florida, una situación agravada por la saturación previa del suelo tras varios días consecutivos de precipitaciones.

Satélite de la NOAA hoy

El miércoles representará la jornada más complicada de la semana, especialmente porque las tormentas organizadas avanzarán progresivamente hacia la costa central del Golfo de México y el Panhandle de Florida.

El panorama se presenta especialmente delicado después de que el martes se registrara una emergencia por inundaciones repentinas en el suroeste de Oklahoma, donde cayeron más de tres pulgadas (7,6 centímetros) de lluvia en apenas una hora. La situación obligó a realizar rescates y provocó calles completamente anegadas.

Además, Fox Weather prevé que el jueves la amenaza continuará sobre Kansas y Missouri, donde ya se emitieron nuevas advertencias por inundaciones.

De cara al viernes, los acumulados de precipitación previstos serán significativos:

Entre una y dos pulgadas (2,5 y 5 centímetros) desde el oeste de Kansas hasta Missouri e Illinois .

hasta e . Entre dos y tres pulgadas (5 y 7,6 centímetros) en sectores del este de Kansas y áreas centrales de la región.

y áreas centrales de la región. Algunos puntos aislados podrían superar las cinco pulgadas (12,7 centímetros).

Calor extremo en Florida, el oeste y las Llanuras del Sur: alertas del NWS hasta el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que gran parte del oeste de Estados Unidos, las llanuras del sur y Florida permanecerán bajo temperaturas muy elevadas durante este miércoles y el jueves.

La combinación de temperaturas elevadas, vegetación reseca y vientos intensos mantiene un peligro elevado de incendios forestales en la región de Four Corners y la Gran Cuenca NWS

Las máximas oscilarán entre los 90°F (32°C) y valores superiores a los 100°F (38°C), motivo por el cual continuarán vigentes numerosas alertas por calor extremo.

Los meteorólogos anticipan que el viernes comenzará a ingresar una masa de aire mucho más fresca desde el Pacífico oriental, acompañada de un sistema frontal que favorecerá un descenso progresivo de las temperaturas.

Además, la combinación de calor, vegetación seca y vientos intensos mantendrá un elevado peligro de incendios forestales en sectores de la Gran Cuenca y la región de Four Corners, donde convergen los estados de Arizona, Colorado, Nuevo México y Utah.

Tormentas severas en las Grandes Llanuras: granizo de hasta 10 cm y riesgo de tornados

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un riesgo mejorado de tormentas severas para sectores de las Grandes Llanuras centrales.

El Centro de Predicción de Tormentas advierte sobre la formación de superceldas intensas en un área que abarca desde Wyoming hasta la cuenca del río Mississippi SPC

Las áreas más comprometidas incluirán partes de Wyoming, Colorado, Kansas, Oklahoma, Arkansas y la cuenca del río Mississippi.

Las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de superceldas, un tipo de tormenta particularmente intensa y organizada.

Los especialistas anticipan que el granizo podría alcanzar entre tres y cuatro pulgadas (7,6 y 10,2 centímetros) de diámetro en algunas zonas.

Además, la combinación de humedad, altas temperaturas y una fuerte cizalladura del viento aumentará la posibilidad de que se desarrollen uno o dos tornados aislados.

Más al sur, las temperaturas elevadas favorecerán tormentas menos numerosas pero igualmente peligrosas, con predominio de fuertes corrientes descendentes.

Por otro lado, el norte de Utah también permanecerá bajo riesgo de tormentas severas. Allí, una atmósfera muy seca en niveles bajos facilitará la aparición de ráfagas dañinas.