Se lesionó mientras jugaba a fútbol en Miami y gastó miles de dólares en el médico: “Nada que ver con Argentina”

La atención médica en la Argentina es muy diferente a la de otros países. Con un servicio marcado por el derecho a la salud, independientemente de la condición migratoria, ofrece acceso asequible a todo tipo de tratamientos para aquellas personas que buscan atenderse, en diversas especialidades. Bajo este concepto, una influencer argentina le preguntó a los latinos que viven en Miami, Florida, cómo es el acceso a la salud en Estados Unidos y las experiencias que le compartieron causaron sorpresa en las redes sociales. El video fue compartido en TikTok y se volvió viral.

Al comienzo del clip, que dura poco más de un minuto y fue grabado en Miami, Melina Moriatis entrevistó a un joven argentino y le planteó directamente: “¿Cuánto se gasta en salud en EE. UU.?”.

Con gran seguridad, respondió a través de un contundente descargo: “Yo juego al fútbol, me lesioné, y si no tenés seguro te cobran 5000 dólares por una terapia. Es imposible. Es algo muy complicado en este país, la verdad una lástima, nada que ver en Argentina que es gratis, nos ayudan con todo lo que es salud, pero acá se hace difícil”.

El segundo entrevistado, también de Latinoamérica, hizo hincapié en uno de los rubros más demandados: la odontología. “Para la visión, lo que es dental o un problema que tengas de cuerpo, es carísimo. Los dentistas, solo por una limpieza, cobran más de 100 dólares”, detalló en su respuesta.

El alto costo de los servicios de salud en EE.UU.

El tercer hombre consultado se refirió a una experiencia que vivió: “Me caí en la montaña esquiando, me perforé el bazo sanguíneo y estuve 15 días en el hospital. Me cobraron las millas de la ambulancia desde el lugar de esquí hasta el hospital y el suero. Volví a Jacksonville, estuve 10 días más internado para chequear que no se hiciera una hemorragia interna y más o menos me cobraron unos 35 mil dólares”.

En la descripción del posteo, que obtuvo más de 100.000 visualizaciones, Melina escribió: “¿Cuánto cuesta ir al médico en Estados Unidos? Esto me contaron los latinos que viven en Miami”. Con este interrogante, abrió el debate entre los usuarios, quienes reaccionaron al respecto en la caja de comentarios.

La reacción de los usuarios sobre el video viral

En principio, algunas personas en la red social hicieron hincapié en el servicio de atención médica en la Argentina y realizaron críticas al respecto. “Es gratis, pero te tienen esperando mil horas y no te dan siempre la mejor solución”, se quejó un usuario. Mientras que otro hizo una salvedad en cuanto a la gratuidad del servicio: “No te confundas papá… En Argentina no es todo gratis, lo pagan los que aportan impuestos”. En esta misma línea, otro usuario agregó: “No es gratis. Se paga con impuestos y para colmo los hospitales están abandonados. En Estados Unidos, no es cara la salud, porque la valoran”, coincidió otra joven.

A pesar de los mensajes negativos, otras personas reafirmaron los dichos de los protagonistas del clip. “Me pasó de accidentarme en Estados Unidos y el costo médico me salió más caro que todo el viaje”; “Aquellos que los critican, espero que nunca les pase vivir una situación similar en el extranjero”, fueron dos de los mensajes alusivos al respecto.

En solo tres días, el posteo recibió miles Me gusta y 190 mil visualizaciones. Actualmente, Moriatis recorre otros puntos de Estados Unidos y muestra todos los detalles de su viaje en sus redes sociales. Si bien en un primer momento no quiso generar ningún tipo de discrepancia sobre la medicina en Estados Unidos en comparación con la Argentina, lo cierto es que las imágenes abrieron un debate entre quienes las vieron.

