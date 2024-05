Cuáles son las alternativas válidas de identificación federal en Texas si no se cuenta con la Real ID

Escuchar

A partir del 7 de mayo de 2025, las únicas identificaciones que se aceptarán en el estado de Texas para fines federales son aquellas que cumplan plenamente la Ley Real ID, pero, existen otros documentos de identificación que no pierden su vigencia. Los residentes podrán usarlos para tomar vuelos nacionales, entre otros fines.

Las tarjetas de identificación Real ID cuentan con una estrella dorada en su esquina superior derecha Texas Department of Public Safety

Según la normativa, desde la fecha indicada, se deberán contar con la característica estrella dorada del Real ID en la esquina superior derecha de la tarjeta si se quiere usar como identificación para fines federales. Sin embargo, hay ciertas acciones en las que otros tipos de documentos serán válidos.

Los documentos aceptables si no se tiene tarjeta de identificación Real ID

Según enumeró la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), los documentos aceptables en caso de no contar con tarjeta de identificación Real ID y si se quiere tomar un vuelo son:

Licencia de conducir mejorada emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero confiables del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST).

Identificación del Departamento de Defensa de EE. UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

Tarjeta de residencia permanente.

Tarjeta de cruce fronterizo.

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal.

Tarjeta HSPD-12 PIV.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá.

Credencial de identificación de trabajador de transporte.

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. (I-766).

Credencial de marino mercante de EE. UU.

Tarjeta de Identificación Sanitaria de Veterano (VHIC).

Además, la TSA aclaró que un permiso de porte no es una forma aceptable de identificación, así como tampoco lo es una licencia de conducir temporal.

Los pasaportes estadounidenses son una de las opciones aceptables como identificación federal en caso de no tener Real ID Unsplash

Qué pasa si no tengo Real ID después del 7 de mayo de 2025

Si la tarjeta de una persona no tiene la estrella, puede continuar usándola después del 7 de mayo de 2025, y no tendrá ningún tipo de pena o multa por ello. Lo que sí debe saber es que solo será aceptada para fines relacionados con el estado como, por ejemplo, conducir (solo licencia de conducir), realizar operaciones bancarias y votar. En cambio, para propósitos federales no será aceptada a menos que la persona la renueve y pase a contar con la certificación Real ID.

Qué pasa si no tengo identificación Real ID después del 7 de mayo de 2025 Texas Department of Public Safety

“Mientras su licencia de conducir de Texas existente siga siendo válida y no esté vencida, es aceptable para circular en cualquier vía pública en todo el país y una tarjeta de identificación seguirá siendo válida para fines de identificación no federal. Sin embargo, cuando renueve recibirá una tarjeta compatible con Real ID”, explican desde el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Cómo se tramita la Real ID en Texas

Un residente del estado puede solicitar una nueva licencia de conducir o identificación de forma personal en una oficina del DPS y puede ser elegible para renovar la actual en línea. Para obtener una licencia de conducir o identificación de Texas conforme la Real ID, el solicitante requiere:

Una copia original de un certificado de nacimiento o una libreta o tarjeta de pasaporte de EE.UU. vigente.

Tarjeta de Seguro Social.

Registro o título de propiedad actual de vehículos en Texas.

Póliza de seguro de automóvil actual o declaración del seguro de automóvil.

Si su nombre cambió, documentos legales que comprueben el cambio de nombre en comparación con su nombre de nacimiento.

En caso de que la persona opte por continuar con su licencia de conducir o tarjeta de identificación antigua pese a la normativa actual, podrá hacerlo sin problema, con las limitaciones anteriormente mencionadas.