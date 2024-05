Se jubiló en EE.UU., pero le quitaron el beneficio al descubrir que es indocumentado: “Llevo 64 años aquí”

Escuchar

Un hombre, que actualmente reside en Clearwater, una ciudad en el área de la bahía de Tampa, en Florida, ha dejado a muchos sorprendidos con su historia de ciudadanía. Después de que trabajó por años, se jubiló, pagó impuestos, se casó, tuvo hijos y hasta participó en votaciones en Estados Unidos, descubrió una realidad que lo devastó. Ahora, lucha por resolver su situación para recibir el apoyo del Seguro Social.

James R. Klass nació en Canadá, su madre era canadiense y su padre estadounidense. De acuerdo con el hombre, su progenitor nació y creció en Nueva York. La familia se mudó a Estados Unidos cuando él tenía dos años y se quedó en ese país, por lo que con el tiempo asumió que tenía doble ciudadanía. “Me mudé a EE.UU. en 1959. He estado aquí durante 64 años”, indicó para ABC Action News.

El hombre descubrió que no es ciudadano después de más de 60 años de vivir en EE.UU. Jimmy Klass vía Click Orlando

Después de 60 años, descubrió que no era ciudadano estadounidense

El residente de Florida explicó que en 2020 descubrió que no era ciudadano estadounidense. “Simplemente, me tomaron por sorpresa”. Una vez que se jubiló, solicitó los beneficios que otorga el Seguro Social, ya que había pagado impuestos durante toda su vida laboral; en un primer momento, le informaron que recibiría un cheque, pero luego le enviaron una carta para explicar su situación.

“Un mes, me dijeron que debía recibir mi primer cheque el segundo miércoles de 2020. Pero en lugar de eso, recibí una carta que decía que no les había demostrado que estaba aquí legalmente”, señaló Klass. Para dejar en evidencia que estaban equivocados, presentó documentos de su pasado, junto con imágenes para mostrar las raíces que formó en EE.UU. lo largo de su vida.

En los más de 60 años que vivió como ciudadano de EE.UU., le emitieron licencias de conducir, obtuvo su tarjeta de Seguro Social, y se registró como votante. “He votado durante más de 40 años. Supongo que estoy en un gran problema”, comentó.

Agregó que su estatus de ciudadanía nunca fue cuestionado cuando solicitó y fue aprobado para servir como infante de la Marina para el Ejército de EE.UU., o cuando lo aceptaron para trabajar en la Policía Estatal de Nueva Jersey, aunque finalmente optó por un empleo sindical.

Para trabajar en EE.UU., se necesita de un número de Seguro Social SSA

Klass señaló a Click Orlando: “Tengo todos esos documentos. O sea, me aceptaron todo: cédula de identidad con fotografía, voté aquí. Actué como un ciudadano normal. Nunca, jamás, se supo que estuve aquí ilegalmente, a pesar de que el Seguro Social dice que no se lo demostré. Me dieron Medicare por más de un año y medio”.

Solicitó la ciudadanía en EE.UU. y se la negaron

Después de enterarse de que en realidad no era ciudadano estadounidense, Klass solicitó formalmente el estatus legal, pero se lo negaron. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), explicó, en una carta que el hombre no proporcionó pruebas suficientes para demostrar que su padre vivió en EE.UU. durante 10 años antes de que naciera su hijo, lo que es un requisito para alguien busca la ciudadanía a través de uno de sus progenitores.

Klass solicitó formalmente el estatus legal, pero se lo negaron Uscis

Para resolver su situación, el hombre se puso en contacto con la oficina del senador Marco Rubio, contrató a un abogado de inmigración y a un genealogista, pero debido a que no ha podido recibir sus pagos de jubilación, ha utilizado el dinero que tenía y ahora enfrenta problemas económicos. “He estado gastando miles y miles y miles de dólares para tratar de obtener el dinero que pagué al Seguro Social toda mi vida”.

Como una forma de encontrar apoyo de la comunidad, el residente de Florida creó un GoFundMe para que lo ayude a cubrir algunos de sus gastos. Acerca de los beneficios de jubilación que esperaba recibir, dijo: “Trabajé mis 50 años y pagué a mi Seguro Social. Deberían estar pagándome”. Al respecto de qué pasará si su caso no se resuelve, Click Orlando indicó que probablemente regresará a Canadá. “Sí, adiós, Estados Unidos”, sostuvo Klass.

