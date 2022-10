Su esposo murió y voló a Disney para tirar sus cenizas, pero un percance imperdonable de la aerolínea lo arruinó todo

escuchar

Joyce Jackson, de Abergele, en Gales, se enfrentaba al sentimiento de dolor tras haber perdido a su marido, por eso tomó la determinación de emprender un viaje a Florida, su destino vacacional favorito, para esparcir sus cenizas y anillos de boda, un plan que se estropeó luego de que la aerolínea, en un error involuntario, dejó su maleta en el punto de partida. La mujer, cuyo esposo perdió la vida a los 78 años tras un trágico accidente, quería hacer el recorrido a Estados Unidos en su memoria mientras estaba próximo su cumpleaños de 80 y la fecha de su aniversario de bodas. El vuelo era el 4 de octubre y una única valija gris contenía la preciosa carga.

La mujer afirmó que Virgin Atlantic dejó por accidente su maleta en el aeropuerto de Manchester, que en el interior llevaba tanto los anillos como parte de las cenizas de su esposo Gordon. Ella cree que la causa fue que la etiqueta que enrollaron en el asa se desprendió.

El destino de los objetos era un jardín del Caribbean Beach Resort de Walt Disney World, en Orlando, donde quería enterrarlos porque habían pasado ahí sus mejores vacaciones. En declaraciones a North Wales Live, Joyce aseguró que “a Gordon le encantaba estar allí. Hablaba con los personajes. No era una peregrinación, pero quería enterrar algunas de sus cenizas y nuestros anillos de boda (...) Era como si a Virgin Atlantic no le importara”.

En la imagen Walt Disney World, en Orlando; Joyce quería darle un último viaje a su esposo Gordon Courtney Kiefer - DISNEY/HANDOUT

Un viaje que continuó sin Gordon

Ante la imposibilidad de cumplir su plan como lo había previsto y sin ninguna maleta, Joyce no se rindió y siguió adelante luego de pensar que su esposo así lo habría querido. “En el aeropuerto de Manchester me dijeron que tenía que usar el autoservicio de entrega de maletas. Lo hice y me dieron una etiqueta. No era una adhesiva en la que se hace un lazo alrededor del asa y se pegan los dos extremos. Era de papel”, añadió la viuda, quien puntualizó que le hizo saber al personal de la aerolínea que el interior de su valija tenía un contenido muy especial.

Cuando llegó a Orlando dispuesta a cumplir su propósito, recibió la peor noticia. La maleta no había llegado con ella y lo que llevaba puesto era lo único que tenía: “Sé que no puedes llevarte las cenizas de una persona, así que solo había unas cuantas y nuestros anillos. Las principales están en una maceta de rosas en nuestro jardín”, detalló.

Virgin Atlantic dejó el equipaje de una pasajera en Manchester y tenía una preciosa carga Instagram @virginatlantic

Una última oportunidad en Florida

A pesar del desafortunado incidente, el personal del hotel de Disney fue muy accesible: “Tuve que lavar mi ropa interior cada noche con gel de ducha, pero Disney se portó muy bien. Me dieron un cepillo y organizaron un taxi para llevarme a comprar”. La cantidad de dinero extra que tuvo que invertir la calculó en casi 800 dólares.

En realidad, la maleta no se perdió, un agente de turno de Orlando la rastreó hasta el aeropuerto, donde se quedó todo el tiempo. La mujer voló a casa el 13 de octubre y por fin se reunió con su equipaje. Ahora, no cree regresar a Estados Unidos debido a su avanzada edad. No obstante, aprovechó esa oportunidad y salió todos los días: “Subí a los barcos, fui a los lugares que nos gustaban”.

Una historia de amor

Joyce y Gordon se casaron hace 57 años, el 26 de septiembre de 1964. Él era vocalista en la banda Brian Sharpe and the Senators y más tarde en su propia banda Mr Blue en los años ochenta. Por su parte, Joyce era propietaria de la tienda JJ’s Bridal Veils en Kinmel Bay. La tragedia enlutó a su familia el año pasado, cuando Jackson tuvo un accidente y murió el 3 de junio de 2021.

Joyce quería emprender un último viaje con su esposo Gordon, hasta que un inesperado error de la aerolínea frustró sus planes North Wales Live

“Dimos un largo paseo por el parque Pentre en Abergele. Llegamos a la ciudad y Gordon no se sentía bien (...) Volví la cabeza y él se desmayó y cayó de espaldas a la carretera. Se fracturó el cráneo y no recuperó el conocimiento”.

North Wales Live le preguntó a la aerolínea sobre el incidente y un portavoz de Virgin Atlantic respondió que lamentaban la situación y que investigarían lo ocurrido en el aeropuerto de Manchester.

LA NACION