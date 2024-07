Si tu auto no tiene estas condiciones, no puede circular en Florida

Escuchar

En Florida, circular con un auto en buenas condiciones es importante para mantener la seguridad del conductor, de los pasajeros y de terceros. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) alienta a los consumidores a realizar un mantenimiento regular para garantizar que sus vehículos estén listos para desplazarse por las vialidades y no presentar problemas.

La ley de Florida exige que todos los vehículos tengan luces y equipos de visibilidad que funcionen correctamente Unsplash/Sarah Thorenz

El Manual del Conductor del Flhsmv advierte acerca de los aspectos más importantes que se deben mantener en revisión, como:

Frenos : comprobar que el pedal se mantenga muy por encima del nivel del piso al presionarlo con el pie. Si el automóvil se desvía hacia un lado al usar los frenos o si escucha un ruido de fricción o un chillido, es posible que deba repararlos.

: comprobar que el pedal se mantenga muy por encima del nivel del piso al presionarlo con el pie. Si el automóvil se desvía hacia un lado al usar los frenos o si escucha un ruido de fricción o un chillido, es posible que deba repararlos. Luces : revisar con frecuencia; reemplazar los focos quemados y mantener las lentes limpias.

: revisar con frecuencia; reemplazar los focos quemados y mantener las lentes limpias. Neumáticos : inspeccionar con frecuencia que estén inflados correctamente y su presión sea adecuada, que la banda de rodamiento se desgaste de manera uniforme y que no haya daños.

: inspeccionar con frecuencia que estén inflados correctamente y su presión sea adecuada, que la banda de rodamiento se desgaste de manera uniforme y que no haya daños. Ventanas y parabrisas : mantener los cristales limpios por dentro y por fuera.

: mantener los cristales limpios por dentro y por fuera. Ventana trasera: si la ventana trasera está cubierta o ha sido tratada con algún material que la vuelve no transparente, el vehículo debe estar equipado con espejos laterales a ambos lados para permitir que el conductor vea hacia atrás al menos una distancia de 60 metros.

Qué dicen las leyes de Florida acerca de la inspección de los autos

De acuerdo con el despacho de abogados Fine, Fasrkash y Parlapiano, en Florida existen leyes de inspección de vehículos que ayudan a mitigar los riesgos de accidentes fatales, “aunque no son tan estrictas como en otros estados”, afirman. Una inspección de automóvil implica examinar un vehículo para asegurarse de que cumple con las normas de seguridad y emisiones establecidas por el gobierno.

Actualmente, Florida no exige inspecciones anuales de los vehículos en todo el estado como otras entidades. Solo es una obligación inspeccionar el auto si se compró usado a otro propietario o si se adquirió fuera de la entidad. “Si no lo hace, podría no obtener un seguro de automóvil, que es un requisito para todos los conductores. Tampoco puede registrar un vehículo sujeto a inspección sin presentar una prueba de que ha pasado las inspecciones de seguridad y emisiones requeridas”, advierten los abogados de Spohrer Dodd.

Normas de seguridad de Florida para vehículos

La ley de Florida exige que todos los vehículos tengan luces y equipos de visibilidad que funcionen correctamente. Esto incluye faros delanteros, luces traseras de frenado y luces de giro o direccionales, que deben estar en buen estado para garantizar una conducción segura, especialmente de noche o en condiciones de poca visibilidad.

Los estatutos de Florida indican que todo auto deberá estar equipado con una o más luces de freno en la parte trasera Freepik

Según el Estatuto de Florida 316.234: “Todo vehículo podrá estar equipado (...) con una o más luces de freno en la parte trasera del automóvil que muestren una luz roja o ámbar, visible desde una distancia no inferior a 300 pies (90 metros) hacia atrás con luz solar normal, que se activen al aplicar el freno de servicio (de pie) y que puedan, aunque no necesariamente, estar incorporadas con una o más luces traseras”.

Agrega que no se podrá colocar, exhibir, instalar, fijar ni aplicar sobre una luz de freno ningún objeto, material o cubierta que altere la visibilidad de la luz.

Los estatutos también advierten que todo auto “deberá estar equipado con luces direccionales eléctricas que indiquen la intención de girar mediante luces intermitentes que se muestren hacia la parte delantera y trasera de un vehículo o de una combinación de vehículos en el lado del vehículo o de la combinación hacia el cual se realizará el giro”. Asimismo, una violación de esta sección es una infracción de tránsito no criminal, punible como una infracción sin movimiento.

LA NACION