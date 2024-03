Escuchar

Al igual que cada año, miles de jóvenes de todo el mundo llegan en marzo a Miami para disfrutar de la temporada vacacional de primavera boreal, conocida popularmente como Spring Break. Para evitar el descontrol y los actos violentos que ocurrieron en las ediciones pasadas, incluyendo tiroteos que dejaron muertos, la ciudad impulsó varias medidas anti-turistas: prohibición en la venta de alcohol, controles en la playa, posibles toques de queda, restricciones a comercios y más.

“Espere toques de queda, controles de seguridad en los puntos de acceso a las playas, cierres anticipados de las entradas a las playas, controles para conductores bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI, por sus siglas en inglés), tráfico intenso, cierres de carreteras y arrestos por posesión de drogas y violencia”, advierte Miami Beach en su página web oficial.

Miami impuso drásticas medidas para combatir el desenfreno durante el Spring Break 2024 Lynne Sladky - AP

En paralelo, la ciudad de Miami lanzó una campaña publicitaria con fuertes advertencias para los visitantes. “Esto ya no funciona. Y no somos nosotros, sos vos. Nuestra idea de pasarlo bien es relajarse en la playa, ir al spa o visitar un nuevo restaurante. Ustedes solo quieren emborracharse en público e ignorar las leyes. ¿Se acuerdan de lo que pasó el año pasado? Ese fue nuestro punto de ruptura. Así que rompemos contigo”, sentenció el anuncio.

En la misma línea se manifestó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que mandó un contundente mensaje: “No damos la bienvenida al caos. Queremos ver a la gente divertirse, pero también vamos a insistir en que se respete la ley, que se mantenga el orden en las calles y que nuestros residentes y negocios no se vean afectados negativamente por las personas que nos visitan. Florida no tolera la anarquía y el caos”.

Refuerzos en seguridad y mayor presencia policial

Ron DeSantis anunció el pasado martes que incrementará el número de agentes de seguridad presentes en Miami Beach, así como también otros destinos turísticos de ese condado. En concreto, reforzará el sur de Florida con policías estatales adicionales, así como también otros 24 que forman parte de un equipo de respuesta rápida.

Ron DeSantis mandó refuerzos policiales al sur de Florida para evitar el descontrol durante el Spring Break CHRISTIAN MONTERROSA - AFP

En ese sentido, hay apoyos significativos en el personal de la Policía de Miami Beach, Rescate de Bomberos, Rescate en el Océano, Cumplimiento del Código, Guardabosques, Estacionamientos y Saneamiento. Además, la Policía de Carreteras de Florida y otras agencias de aplicación de la ley municipal brindarán ayuda y soporte.

Acceso controlado a las playas

El ingreso a las playas de Ocean Drive está limitado a través de las calles 5, 10 y 12. Los turistas deberán pasar de manera obligatoria por esas vías de acceso, donde hay puntos de control y revisión de bolsos que cerrarán a las 18. No se pueden llevar objetos como hieleras, dispositivos inflables, mesas y aparatos de sonido.

También se vigilará el consumo de alcohol y tabaco, que están prohibidos. Las multas en estos casos oscilan entre los 100 y 500 dólares, así como también se contemplan hasta 60 días de cárcel.

Regulación de comercios y venta de alcohol

Todos los negocios que venden alcohol y están ubicados en el Distrito de Entretenimiento deberán cerrar a las 20 durante todo marzo. Además, las cafeterías localizadas en las veredas de Ocean Drive no podrán abrir en los fines de semana de mayor afluencia de visitantes.

Operativo especial de tránsito

Con el objetivo de reducir el tráfico, la Policía de Miami Beach implementa un operativo especial de tránsito a partir de las 18 de cada viernes hasta el domingo en los vecindarios de South of Fifth (SOFI), West Avenue y Flamingo Park.

El acceso a las playas de Ocean Drive estará limitado y tendrá puestos de control Unsplash

En paralelo, se estableció una tarifa especial de US$100 para poder estacionar los vehículos en el Distrito de Entretenimiento, alrededor de las avenidas Collins y Washington, durante los fines de semana más críticos, que son del 7 al 10 de marzo y del 14 al 17 del mismo mes.

Lector de patentes y controles de sobriedad

Del 8 al 10 de marzo y del 15 al 17 de ese mismo mes, el Departamento de Policía de Miami Beach pondrá un lector de patentes de vehículos en los carriles en dirección este de las calles MacArthur y Julia Tuttle, mientras que también habrá otro en 5 Street del 22 al 24 de marzo.

Asimismo, se establecerá un control para conductores bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI, por sus siglas en inglés) a lo largo de 5 Street los días 8, 9, 15 y 16 de marzo. Quienes den positivos a los test deberán pagar una multa económica y les serán retirados sus respectivos vehículos.

Multas especiales para turistas y estacionamiento limitado

La tarifa de remolque para no residentes será de US$516, el doble de la tarifa normal. A eso se le suma una tarifa administrativa de US$30 para los vehículos remolcados en South Beach dentro de los límites de 23 Street y Dade Boulevard en el norte.

Los comercios de venta de alcohol en Miami Beach deberán cerrar a las 20 hs Dmitry Tkachenko Photo - Shutterstock

Asimismo, los turistas también tendrán prohibido estacionar en lugares que los habitantes o trabajadores de Miami Beach sí tienen permitido. En ese sentido, todos los garajes al sur de 42 Street estarán cerrados a los visitantes a partir de las 6 de cada jueves hasta las 6 de cada lunes. Lo mismo ocurre con los estacionamientos en South Beach, incluidos 7 Street y Collins Avenue (G1), 12 Street y Washington Avenue (G2), 13 Street y Collins Avenue (G3). 16 Street entre las avenidas Collins y Washington (G4), 17 Street y Convention Center Drive (G5), Pennsylvania Avenue y Lincoln Lane North (G9), 18 Street y Meridian Avenue (G7), 18 Street y Bay Road (G10) y 23 Calle y Avenida de la Libertad (G12).