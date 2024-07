Tiene 63 años y aprovechó una nueva regla para participar en Miss Florida USA: “Mi sueño de adolescente”

Escuchar

Los certámenes de belleza en Estados Unidos siguen sumando hitos y récords. Día después de que una nativa de Ghana se convirtiera en la primera inmigrante en ganar Miss Texas, ahora una mujer de 63 años aprovecha una nueva regla para poder participar de Miss Florida USA a pesar de su edad y cumplir su “sueño de adolescente”.

Se trata de Karen Russo, que formará parte del prestigioso concurso Miss Florida que se llevará a cabo entre el próximo 6 y 7 de julio en el Coral Springs Center For The Arts. Por primera vez en su historia, la organización decidió eliminar las restricciones de edad, lo que permite que mujeres mayores de 28 años puedan participar. También se eliminaron las prohibiciones para mujeres casadas y que sean madres. .

Miss Florida tendrá un momento histórico tras la participación de una mujer de 63 años Foto instagram @officialkarenrusso1961

Karen Russo, la mujer de 63 años que participará en Miss Florida “sin un gramo de botox”

Karen Russo vive en de West Kendall pero es originaria de Nueva Jersey. En diálogo con Miami Herald, expresó: “Miss Florida ha cumplido mi sueño de adolescente. Quiero ser esa luz positiva y brillante en el escenario que ilumine a las mujeres de 40 años en adelante”.

Aunque es oriunda de Nueva Jersey, vive en West Kendall, en el condado de Miami-Dade. Trabaja en ventas, mantiene una rutina de ejercicios diaria y sigue una dieta equilibrada de proteínas, grasas y carbohidratos. En tanto, atribuye su longevidad a su buen humor y autodisciplina. Además, asegura nunca haberse inyectado “ni un gramo de botox”.

Karen Russo busca inspirar a mujeres mayores de 40 años con su participación en Miss Florida 2024 Foto Instagram @officialkarenrusso1961

Cambios de reglas en los certámenes de belleza

La eliminación de las restricciones de edad en Miss Florida no es un caso aislado. Otros certámenes de belleza en diferentes estados también siguen esta tendencia. Por ejemplo, Miss Texas extendió su límite de edad, lo que le permitió competir a Marissa Teijo, una mujer de 71 años de El Paso. La texana se convirtió en la participante de mayor edad en la historia de este certamen.

En el reciente concurso de Miss Texas, Annette Addo-Yobo, una joven de 26 años oriunda de Ghana, hizo historia al ser la primera inmigrante en ganar el título. La ghanesa emocionó a todos con su historia y sus proyectos en defensa de las personas con autismo, un trastorno que tiene su hermano menor. “Como hermana de alguien autista, me di cuenta de las desigualdades sistémicas y la falta de educación y formación muy temprano. Ser cuidadora y defensora de mi hermano me enseñó muchas cosas en la vida que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy. Sin embargo, también aprendí lo cruel que puede ser el mundo con los niños pequeños que pueden no ser capaces de defenderse a sí mismos”, expresó.

Por lo pronto, Miss Florida tendrá lugar el próximo 6 y 7 de julio en el Coral Springs Center For The Arts ubicado en Coral Springs, a 75 kilómetros de Miami. En tanto, el certamen nacional de Miss USA está cada vez más cerca: será el domingo 4 de agosto en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California. Allí, cada estado de EE.UU. tendrá su propia representante.

LA NACION