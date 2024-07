Quién es Annette Addo-Yobo, la primera inmigrante en ganar Miss Texas 2024: su importante rol en la sociedad

Escuchar

En un año lleno de controversias y sorpresas en el mundo de los certámenes de belleza, la ghanesa Annette Addo-Yobo, de 26 años, ha marcado un hito histórico al convertirse en la primera inmigrante en ganar el título de Miss Texas 2024. La coronación tuvo lugar durante el pasado sábado en el Centro de Artes Escénicas Charles W. Eisemann en la ciudad de Richardson, donde los jueces la eligieron como la gran campeona.

Tras ser anunciada como ganadora, subió a su cuenta de Instagram un video donde se la ve festejando junto a todo el resto de concursantes: “De esto se trata. Las mujeres que se entregan a ti, lloran contigo, ríen contigo y ganan contigo. Esta corona es mucho más grande que yo. Es una representación de TODAS las mujeres. ¡Gracias a todas y cada una de las mujeres que me trajeron a esta increíble oportunidad!”.

La historia de Annette Addo-Yobo, la ghanesa que se impuso como Miss Texas 2024

Annette Addo-Yobo nació en Ghana y emigró a Estados Unidos cuando tenía apenas dos años, junto con sus padres. La familia llegó al territorio estadounidense con dos maletas y unos pocos cientos de dólares. “Unos años después, mi familia pasó de tener tres a cinco miembros, y nos mudamos a Canadá, donde vivimos durante ocho años”, contó en una publicación en la cuenta de Instagram Miss Southlake.

En 2010, la familia decidió regresar a Estados Unidos en busca del sueño americano y se estableció en Texas. Annette Addo-Yobo continuó su educación en la Universidad de Texas en Dallas, donde se graduó con una licenciatura en psicología en 2020. “No me convertí en ciudadana estadounidense hasta el 2022, cuando tenía 24 años. Perdí muchas oportunidades como adolescente y estudiante universitario debido a mi estatus de ciudadanía, lo que incluye no haber podido competir en la Oportunidad Miss América”, reveló.

Annette Addo-Yobo hizo historia al ser coronada como Miss Texas 2024. En una publicación de Instagram, expresó su gratitud y emoción: “Me siento honrada, humilde y agradecida de ser la 87.ª Miss Texas y la primera inmigrante en obtener la corona. Espero seguir haciendo historia con la comunidad de Texas”.

Antes de ganar Miss Texas 2024, la joven se había coronado en Miss Southlake Foto Instagram @annetteaddoyobo

La inspiración de su hermano, su rol como referente en autismo y el proyecto Spark

Como parte de sus responsabilidades como Miss Texas, Addo-Yobo se enfocará en su plataforma humanitaria, The SPARK Project, que se centra en autismo, desde la conciencia, la seguridad y la educación. “Como hermana de alguien autista, me di cuenta de las desigualdades sistémicas y la falta de educación y formación muy temprano”, explicó. Su misión es amplificar las voces de la comunidad autista y asegurar que los legisladores, los tomadores de decisiones y los miembros de la comunidad impulsen legislaciones que faciliten su vida.

En otra publicación, destacó: “Ser cuidadora y defensora de mi hermano me enseñó muchas cosas en la vida que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy. Sin embargo, también aprendí lo cruel que puede ser el mundo con los niños pequeños que pueden no ser capaces de defenderse a sí mismos. La corona de Miss Texas es mucho más grande que yo. Esta corona es para cada niño pequeño, adolescente y adulto en el espectro que se sintió alienado, abandonado, estereotipado e invisible debido a sus diferentes habilidades”.

Annette Addo-Yobo se convirtió en la nueva Miss Texas 2024 y competirá en Miss USA el próximo mes de agosto Foto Instagram @annetteaddoyobo

Al ganar el concurso, la joven recibirá una beca de 20.000 dólares y representará a Texas en el certamen de Miss USA. Su trayectoria en los concursos de belleza ya había dado sus frutos: compitió como Miss Shouthlake en 2023 y, posteriormente, ganó el título de Mis Dallas.

Polémicas y renuncias en Miss USA 2024

El mundo de los concursos de belleza ha estado marcado por controversias este año. En mayo, tanto UmaSofía Srivastava como Noelia Voigt tomaron la sorprendente decisión de renunciar a sus títulos de Miss Teen USA y Miss USA, respectivamente. Voigt, de 24 años, quien había sido coronada en 2023, anunció su decisión en un comunicado en redes sociales, donde destacó la importancia del bienestar mental.

La joven, quien también había sido Miss Utah desde abril de 2023, centró su campaña en mensajes contra el bullying, la concientización sobre la violencia en el noviazgo y la reforma migratoria. Sin embargo, los desafíos emocionales asociados a su posición la llevaron a priorizar su salud mental y renunciar a su título. “Nuestra salud es nuestra riqueza”, enfatizó.

