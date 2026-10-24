Usó una máscara de persona mayor para robar bancos en Texas y lo intentó de nuevo en Florida, pero lo atraparon en el acto

Un ladrón de bancos con condena previa volvió a recurrir a su viejo truco: una máscara prostética con rasgos de una persona mayor, pero esta vez no le funcionó. David Sartin Jr., de 40 años y vecino de St. Petersburg, Florida, enfrenta dos cargos por robo bancario. Según los investigadores, atacó dos bancos con pocas semanas de diferencia mientras ocultaba su rostro detrás de una máscara con vello facial canoso.

El ladrón de bancos con máscara de persona mayor que cayó en Florida

El caso tiene antecedentes. Al momento de los robos, Sartin estaba en libertad supervisada por una condena federal de 2018 derivada de cinco asaltos a bancos cometidos en Texas en 2016, en los que había usado una máscara similar, según la Fiscalía federal. Su libertad supervisada había comenzado en mayo de 2025, de acuerdo con Fox News.

Imágenes de vigilancia y guantes recuperados figuran como pruebas en el caso federal de robo bancario contra David Sartin Jr.; los investigadores afirman que los guantes coinciden con los que usó durante los asaltos en Florida Fiscalía de EE.UU., Distrito Medio de Florida

El primer asalto ocurrió el 24 de agosto en una sucursal del Valley Bank en Largo, donde el sospechoso entró con sombrero de paja, saco, guantes y la máscara prostética. Se acercó a un cajero, exigió dinero y le advirtió que no incluyera paquetes de tinta. Según las autoridades, escapó con 2900 dólares y trabó la puerta de salida con un cartel amarillo de piso mojado antes de huir.

La logística de la huida era cuidadosa. Los investigadores creen que Sartin estacionaba su auto cerca del banco, se pasaba a una bicicleta para llegar hasta la sucursal y, después del robo, volvía pedaleando hasta el vehículo para irse.

El 15 de septiembre, un hombre con un disfraz similar entró en un Truist Bank de St. Petersburg con gorra, anteojos, saco y la máscara de persona mayor con bigote y patillas grises. Le entregó al cajero una nota en la que pedía efectivo sin tinta y huyó con unos 2554 dólares. El empleado, sin embargo, sospechó: les dijo a los investigadores que el hombre “no se movía como lo haría una persona mayor”.

El error que delató al ladrón con máscara de una persona mayor

La pieza clave fue el vehículo. Los investigadores rastrearon los movimientos de una Toyota FJ Cruiser con imágenes de comercios cercanos, camiones municipales, un patrullero y hasta un colectivo escolar. Era el mismo vehículo que Sartin había usado en varios de sus robos en Texas, de acuerdo con Fox News.

Se recuperó una máscara de persona mayor durante la investigación de David Sartin Jr., a quien las autoridades federales acusan de usar un disfraz de durante dos robos a bancos en Florida Fiscalía de EE.UU., Distrito Medio de Florida

Para el segundo golpe, el FBI ya vigilaba su casa con una cámara: las imágenes mostraron a la Toyota salir antes del robo y volver después, cuando un hombre parecido a Sartin descargó una bicicleta. Al día siguiente, los investigadores lo vieron pintar con aerosol de negro el techo blanco del vehículo, para que pareciera completamente oscuro.

Fue detenido el 19 de septiembre por violar las condiciones de su libertad supervisada. En su depósito, los agentes encontraron la máscara de vello gris, anteojos de marco oscuro, guantes de trabajo manchados con pintura negra, un arma falsa y ropa compatible con el disfraz del segundo robo.

Un diario revelador

En otra casa donde se alojaba ocasionalmente apareció una segunda máscara y un diario fechado en enero de 2021, firmado por Sartin, titulado “God’s Best friend is a Bank Robber!” (“¡El mejor amigo de Dios es un ladrón de bancos!”), según ABC30.

Su historial se remonta a casi dos décadas. En 2008 fue condenado por intento de robo bancario, después de que él y un cómplice intentaran asaltar un banco con máscaras y disfraces de Halloween. Si es declarado culpable de los nuevos cargos, enfrenta hasta 20 años de prisión federal por cada uno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.