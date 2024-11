Vive en Florida, gana más de U$S 100 mil año, pero compra ropa de segunda mano por un inusual motivo

A sus 27 años, Brooklyn Karasack tiene un salario anual de US$108.000, lo que le permite disfrutar de una vida cómoda en Florida. Sin embargo, esta joven encontró una forma creativa y económica de gestionar sus finanzas sin sacrificar su estilo personal. Aunque podría permitirse ropa nueva, descubrió una pasión por la confección y personalización de prendas de segunda mano, acción que le permitió ahorrar una cantidad importante de dinero.

Lo que comenzó como una estrategia para reducir gastos evolucionó en una verdadera salida creativa. Karasack explicó que no estaba obteniendo la satisfacción creativa que buscaba con la ropa de moda que compraba, según contó a CNBC. Así nació su interés por los festivales de música y, poco después, por la creación de su propio vestuario.

El gusto por la ropa de segunda mano

Brooklyn es una asidua compradora de tiendas de segunda mano tales como Goodwill y Red, White and Blue, donde encuentra una variedad de prendas, zapatos y hasta cortinas que se transforman en nuevas creaciones. En lugar de comprar tela nueva, ella se adentra en el universo de las tiendas de segunda mano en busca de material reciclable.

Así fue que, por ejemplo, encontró tacones rotos que luego convirtió en un corsé o bolsos dañados que le sirvieron para hacer faldas. Lo divertido que encuentra en esto es que puede transformar algo que de otro modo terminaría en la basura.

La joven no sigue patrones tradicionales al confeccionar sus diseños, ya que, en su lugar, se basa en sus propias medidas y crea siluetas únicas según lo que encuentra. Este proceso creativo no solo le permite ahorrar dinero, sino que también le ofrece la satisfacción de darle una nueva vida a objetos que de otro modo habrían sido desechados.

Brooklyn no sigue modas tradicionales en sus distintas confecciones (Foto: @brooklynkarsack)

Consejos para sacarle el máximo provecho a las compras

Si bien el estilo único de Karasack es el resultado de su talento y creatividad, también aprendió a aprovechar al máximo sus compras en tiendas de segunda mano. Por eso compartió a CNBC sus tres mejores consejos para aquellos que desean iniciarse en este tipo de compras y, al mismo tiempo, ahorrar dinero de forma efectiva:

1) Mantener la mente abierta

Las tiendas de segunda mano pueden ser abrumadoras debido a la mezcla de artículos que otras personas ya no quieren. Por eso, Brooklyn sugirió entrar con una mentalidad flexible y tener en cuenta que es importante no tener expectativas muy específicas, ya que las mejores compras ocurren cuando se ve algo que no era lo que se buscaba.

2) Probar las prendas de manera inusual

Un truco que Karasack jura que funciona para encontrar nuevas formas de llevar las prendas es probarlas de maneras no convencionales. Sostiene que ponerse una camisa al revés o usarla de una forma diferente a la habitual puede hacer que se encuentren opciones divertidas que no se habían considerado.

3) Comprar con un propósito específico

Uno de los mayores retos al comprar ropa de segunda mano es evitar la tentación de adquirir cosas innecesarias. La protagonista confesó que solía comprar de forma impulsiva, atraída por estampados llamativos, pero pronto se dio cuenta de que este comportamiento no le ayudaba a ahorrar. Ahora, ella se enfoca en comprar exclusivamente para eventos específicos, lo que le permite mantener su armario organizado y evitar el exceso de compras.

LA NACION