Vive en Miami, cambió las etiquetas y compró en US$50 obras de arte valuadas en miles de dólares

El pasado 10 de agosto, un hombre ingresó a una galería de arte de Lake Worth Beach en Miami. Luego de dar unas vueltas, eligió dos obras, pagó los 50 dólares que “supuestamente correspondían” y se retiró con calma. Lo cierto es que el valor de su compra distaba de ser el que abonó, ya que las obras que se llevó en realidad tenían un precio de U$S6500.

La explicación de la extraña “devaluación” que sufrieron las obras de arte quedó registrada en las cámaras del local, donde se puede ver cómo el sujeto cambia las etiquetas correspondientes a las obras originales, por otras que correspondían a unas reproducciones impresas que también se venden en el lugar, según detalló Telemundo en una nota.

Obviamente, nada hubiera sido tan sencillo sin la complicidad involuntaria de la empleada de la caja, quien, justamente, era nueva en ese puesto y no se percató del delito que frente a sus ojos se estaba perpetrando, según señalaron desde el medio.

Cambio de etiquetas

Bowie Multi. Obra del artista Gary Kroman

El artista Gary Kroman, quien había llevado las obras de su autoría para vender en la galería, jamás imaginó que sería víctima de una estafa como esta. “Sentí como si me hubiesen dado un golpe en el estómago y me hubiesen sacado el aire. Tardé mucho tiempo en hacerlas porque son piezas importantes”, relató en diálogo con el sitio de noticias.

Aidana Baldassarre, quien también vende en la galería, y pudo observar el registro, explicó, que en el video se puede apreciar cómo el sospechoso obtiene una calcomanía de U$S22, de una impresión y se la asigna a una obra original de U$S 5000, y luego repite el mecanismo con una etiqueta de U$S 35, que pone en una obra de U$S 1200.

“Astuto, muy astuto, el pensar que lo único que tenía que hacer era cambiar la calcomanía con los precios”, expresó con resignación Kroman, quien según detalla Telemundo, solo espera recuperar lo antes posible las obras robadas.

En función de detener al sospechoso y poder dar con su botín la policía solicitó que todas las personas que puedan tener información sobre el caso se comuniquen a la línea de alto al crimen marcando *8477 en su teléfono celular.

El mayor robo de obras de arte en la historia de EE.UU.

"El rapto de Europa", que se encuentra en la Sala Tiziano del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, es la obra más valiosa del museo, pero fue abandonada por los ladrones. (Sean Dungan/Cortesía del Museo Isabella Stewart Gardner de Boston)

Ojalá el caso de las obras de Kroman tengan un mejor desenlace que el que hasta ahora se ha dado en el robo que sufrió el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, el 18 de marzo de 1990, considerado el mayor en la historia de Estados Unidos, según señalan desde CNN. En ese caso se robaron 13 piezas de arte valuadas en más de 500 millones de dólares y hasta el día de hoy ni los perpetradores ni las obras han logrado ser encontrados.

El 18 de marzo de 1990 por la madrugada dos personas vestidas como policías ingresaron a la institución museística por la puerta de seguridad, luego de engañar a los guardias de la institución a quienes les explicaron que debían investigar unos disturbios. Una vez en el interior de museo, redujeron al personal y los llevaron al sótano donde los dejaron atados para dedicarse a su tarea real: llevarse 13 piezas, incluyendo obras de Rembrandt, Vermeer y Manet, valoradas en más de 500 millones de dólares, como detallan en el artículo.

Hasta el día de hoy el robo sigue sin esclarecerse y las obras no se recuperaron, aunque por su valor monetario y cultural la investigación ha contado con incontables recursos. Entre las obras que se esfumaron luego del mayor robo de obras de arte en la historia de EE.UU. se encuentran:

“El concierto” de Johannes Vermeer

de Johannes Vermeer “Tormenta en el mar de Galilea” de Rembrandt

de Rembrandt “Dama y caballero en negro” de Rembrandt

de Rembrandt “Paisaje con obelisco” atribuido a Govaert Flinck

atribuido a Govaert Flinck “Chez Tortoni” de Édouard Manet

de Édouard Manet Un boceto de “Autorretrato” de Rembrandt

LA NACION