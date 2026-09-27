Ya es oficial en Florida: la ley que autoriza el uso de placas especiales desde el 1 de octubre para miles de conductores

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la SB 488, una ley que modifica las normas de tránsito de Florida y que regirá desde el 1° de octubre de 2026. La disposición habilita marcos y bordes decorativos en las patentes, endurece sanciones para quienes bloqueen su lectura y ajusta otras reglas de vehículos motorizados.

Marcos decorativos: qué permite la nueva ley de placas en Florida

Los marcos y bordes personalizados dejan de ser infracción si no interfieren con la lectura de los datos esenciales de la matrícula.

dejan de ser infracción si no interfieren con de la matrícula. Se permiten accesorios que no cubran la designación . alfanumérica ni la calcomanía de validación de la esquina superior derecha.

. de la esquina superior derecha. Antes, cualquier elemento que cubriera la placa quedaba restringido, sin las excepciones que ahora suma la SB 488.

La nueva ley de Florida que permite colocar artículos decorativos en las placas entrará en vigor el 1° de octubre Imagen ilustrativa generada con IA

Cuáles son las sanciones vigentes en Florida por las placas especiales

Ocultar la matrícula de forma intencional es delito menor de segundo grado, con multas de hasta US$500 .

. Sigue prohibido usar sustancias , materiales reflectantes, sprays , recubrimientos o luces que dificulten la detección de la placa.

, materiales reflectantes, , recubrimientos o luces que dificulten la detección de la placa. Tampoco se permiten mecanismos manuales, electrónicos o mecánicos diseñados para ocultarla.

Veteranos y discapacidad: los beneficios que suma la ley SB 488

La SB 488 habilita matrículas gratuitas para ciertos veteranos con discapacidades.

habilita para ciertos veteranos con discapacidades. Regula las placas para personas con discapacidad elegibles para permisos de estacionamiento permanente.

para permisos de estacionamiento permanente. Las solicitudes de placas para discapacitados podrán tramitarse ante el recaudador fiscal, con emisión inmediata.

La SB 488 habilita matrículas gratuitas para ciertos veteranos con discapacidades Imagen ilustrativa generada con IA

Otros cambios: umbral de daños y digitalización

El monto de daños que obliga a notificar a la policía tras un choque sube de US$500 a US$2000.

Renovaciones de calcomanías de impuestos y declaraciones sobre combustible deberán presentarse en forma electrónica ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida ( Flhsmv , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Militares activos residentes en Florida quedan exentos de declarar su dirección permanente al registrar un vehículo.

quedan exentos de declarar su dirección permanente al registrar un vehículo. La ley define el término “licencia o tarjeta Real ID” según las regulaciones federales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.