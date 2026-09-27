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Ya es oficial en Florida: la ley que autoriza el uso de placas especiales desde el 1 de octubre para miles de conductores
El Estado del Sol confirma un cambio en las reglas de las placas de los autos y define multas para quienes las oculten de forma intencional
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LA NACION
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó la SB 488, una ley que modifica las normas de tránsito de Florida y que regirá desde el 1° de octubre de 2026. La disposición habilita marcos y bordes decorativos en las patentes, endurece sanciones para quienes bloqueen su lectura y ajusta otras reglas de vehículos motorizados.
Marcos decorativos: qué permite la nueva ley de placas en Florida
- Los marcos y bordes personalizados dejan de ser infracción si no interfieren con la lectura de los datos esenciales de la matrícula.
- Se permiten accesorios que no cubran la designación. alfanumérica ni la calcomanía de validación de la esquina superior derecha.
- Antes, cualquier elemento que cubriera la placa quedaba restringido, sin las excepciones que ahora suma la SB 488.
Cuáles son las sanciones vigentes en Florida por las placas especiales
- Ocultar la matrícula de forma intencional es delito menor de segundo grado, con multas de hasta US$500.
- Sigue prohibido usar sustancias, materiales reflectantes, sprays, recubrimientos o luces que dificulten la detección de la placa.
- Tampoco se permiten mecanismos manuales, electrónicos o mecánicos diseñados para ocultarla.
Veteranos y discapacidad: los beneficios que suma la ley SB 488
- La SB 488 habilita matrículas gratuitas para ciertos veteranos con discapacidades.
- Regula las placas para personas con discapacidad elegibles para permisos de estacionamiento permanente.
- Las solicitudes de placas para discapacitados podrán tramitarse ante el recaudador fiscal, con emisión inmediata.
Otros cambios: umbral de daños y digitalización
- El monto de daños que obliga a notificar a la policía tras un choque sube de US$500 a US$2000.
- Renovaciones de calcomanías de impuestos y declaraciones sobre combustible deberán presentarse en forma electrónica ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés).
- Militares activos residentes en Florida quedan exentos de declarar su dirección permanente al registrar un vehículo.
- La ley define el término “licencia o tarjeta Real ID” según las regulaciones federales.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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