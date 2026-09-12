Desde octubre en Florida: la nueva ley firmada por DeSantis que cambia las reglas de documentación para registrar un auto

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó en abril la ley SB 488 para reestructurar las normas de transporte en el estado. Esta legislación introduce reformas en la identificación de los conductores, la gestión de trámites vehiculares, como el registro de un auto y la digitalización de los procesos administrativos de la entidad.

Nuevas reglas de documentación para registrar vehículos en Florida

A partir del 1° de octubre, la ley establece que todo solicitante individual de registro vehicular debe presentar una prueba de dirección residencial obligatoriamente ante las oficinas del estado.

La ley en Florida exige la presentación de uno de tres documentos específicos para registrar un auto Fotomontaje generado con IA

Para cumplir con este requisito formal, los ciudadanos deben aportar alguno de estos tres documentos:

Una licencia de conducir Real ID válida

Real ID válida Un pasaporte estadounidense vigente

vigente Un pasaporte extranjero, acompañado por el formulario I-94 de control fronterizo.

Por su parte, según el texto de la ley, los miembros activos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con residencia en Florida quedan exentos de declarar una dirección física permanente para este trámite.

En el caso de las solicitudes de registro para empresas, la nueva ley exige la presentación del número de identificación patronal federal o un documento que valide su autorización legal para operar en el estado.

Más cambios de la SB 488 de Florida: reportes y marcos de matrículas

La nueva legislación también modifica la notificación obligatoria de accidentes viales a los cuerpos de seguridad locales. Los conductores deben reportar de forma inmediata aquellos siniestros que causen daños materiales aparentes por un monto mínimo de 2000 dólares, una cifra que reemplaza el límite previo de US$500.

Asimismo, la regulación aclara que el uso de portaplacas o marcos decorativos alrededor de las matrículas de los vehículos no es considerado una infracción de tránsito. Esta disposición aplica únicamente si el accesorio no obstruye la visibilidad de los números de identificación alfanuméricos ni la calcomanía de validación ubicada en la esquina superior derecha.

La nueva ley de Florida que hace la aclaración sobre los artículos decorativos en las placas entrará en vigor el 1° de octubre Imagen ilustrativa generada con IA

De igual manera, el Departamento de Carreteras y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) recolectará direcciones de correo electrónico para sustituir el correo postal tradicional en el envío de los avisos de renovación. Sin embargo, el estado mantiene el uso exclusivo del servicio de correspondencia física para cualquier notificación vinculada con la pérdida o decomiso de un derecho de propiedad.

Cómo impacta la ley de Florida para los transportistas de carga comercial

Para el sector de transporte comercial, la ley sustituye el antiguo registro de transportistas de motor por un esquema de licenciamiento formal. A partir de octubre, estos operadores deben portar calcomanías de impuestos sobre el combustible en sus unidades en lugar de los antiguos dispositivos de identificación.

El nuevo paquete de leyes firmado por Ron DeSantis

Adicionalmente, la ley ordena que los transportistas completen de manera electrónica todas las solicitudes de renovación de calcomanías y las declaraciones de impuestos sobre el uso de combustible.

Finalmente, las autoridades fijan el costo de cada juego de calcomanías en US$4 anuales y el permiso temporal en US$45. El código penal del estado clasifica la falsificación, alteración o venta no autorizada de estos documentos como un delito grave de tercer grado.