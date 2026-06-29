FMI aprueba desembolso de US$ 245 millones para Honduras

El directorio del FMI aprobó este lunes el desembolso de unos 245 millones de dólares de la línea de crédito para Honduras, tras una revisión de sus cuentas.

"La economía hondureña se ha mantenido resiliente y el desempeño del programa en la cuarta y quinta revisión ha sido favorable", explicó el comunicado de la institución.

"Con una sólida acumulación de reservas internacionales, junto con políticas fiscales prudentes y una combinación apropiada de políticas monetaria y cambiaria, la economía está bien posicionada para enfrentar el desafiante entorno externo", añadió.

El Fondo aprobó en septiembre de 2023 dos programas de crédito para el país centroamericano de unos 847 millones de dólares, de los cuales ya se ha desembolsado la práctica totalidad.

"Las autoridades siguen comprometidas con la disciplina fiscal, incluso a través de sus esfuerzos por priorizar el gasto corriente, movilizar ingresos y mejorar la focalización de los subsidios a la energía", añadió el comunicado, citando a Kenji Okamura, vicedirector gerente del Fondo.

Al mismo tiempo, el gobierno ha mantenido el esfuerzo en materia de gasto social.

El FMI recomienda reactivar el impulso de las reformas en el sector energético como parte del programa a medio plazo.