Forense atribuye la muerte de Clarke, jugador de la NBA, a heroína y cocaína

La muerte de Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies de la NBA, fue declarada accidental y atribuida al consumo de heroína y cocaína, anunció el viernes el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

Clarke falleció el pasado 11 de mayo a los 29 años. Con nacionalidad estadounidense y canadiense, el deportista fue hallado inconsciente en su habitación y los paramédicos declararon su muerte en el lugar de los hechos.

Un médico forense realizó el examen del cuerpo al día siguiente, y la causa y la manera de la muerte fueron certificadas este viernes.

Según un comunicado de la entidad, "El informe del médico forense estará disponible en una fecha futura".

Clarke fue seleccionado en el puesto número 21 del Draft de la NBA de 2019 por Oklahoma, equipo que lo traspasó a Memphis pocos días después.

En siete temporadas con los Grizzlies, el fallecido jugador promedió 10,2 puntos, 5,5 rebotes y 1,3 asistencias por partido a lo largo de 309 encuentros en su carrera.