Fracasa una misión de la NASA para rescatar un telescopio espacial

Una complicada misión de la NASA fracasó en su objetivo de evitar que un telescopio espacial se queme en la atmósfera, según informó la agencia espacial estadounidense el miércoles, al no poder controlar la nave que iba al rescate.

El telescopio espacial Swift, que estudia las explosiones más poderosas en el universo, ahora probablemente se desintegre en su reentrada a la Tierra a finales de este año.

La misión espacial sin precedentes, con un valor de 30 millones de dólares, intentaba enviar un robot para agarrar el telescopio y moverlo más lejos dentro de la órbita.

"No es el resultado en el que estuvimos trabajando, pero esto no cambia el por qué esta misión valía el esfuerzo", dijo el administrador en jefe de la NASA, Jared Isaacman.

Los encargados de la misión tenían la esperanza de que su plan abriera el camino para dar a otros satélites una segunda vida.

"El equipo actuó con una rapidez extraordinaria para darle a Swift la oportunidad de hacer más ciencia mientras impulsa capacidades que Estados Unidos necesita para el mantenimiento de satélites en el futuro", agregó Isaacman.

Desarrollada por la empresa Katalyst, la nave espacial no tripulada fue lanzada el 3 de julio por un pequeño cohete llamado Pegasus, que a su vez fue lanzado desde un avión.

Sin embargo, el 28 de julio la compañía dijo que, por espacio de 72 horas, la nave había estado en un giro fuera de control, con problemas múltiples, incluida la pérdida de comunicaciones.

En el anuncio del fracaso de la misión el miércoles, Katalyst citó "problemas persistentes del control de la orientación" como el motivo por el que, tanto la empresa como la NASA, decidieron suspender la misión.

La NASA dijo que la nave espacial aún podría tratar de alcanzar al telescopio Swift con la esperanza de ofrecer a los científicos e ingenieros lecciones para misiones similares en el futuro.

La agencia lanzó Swift en 2004 para el estudio de las explosiones de rayos gamma en el espacio profundo.