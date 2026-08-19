Minnesota quiere enjuiciar a un agente del ICE que permanece en Texas y ahora demanda a Abbott para pedir su extradición

La disputa entre Minnesota y Texas por el caso de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) escaló a los tribunales federales. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, demandó al gobernador Greg Abbott para obligarlo a autorizar la extradición de Christian Castro.

El reclamo de extradición y la resistencia de Abbott

Ellison solicitó a un juez federal que impida al sheriff del condado de Cameron liberar a Castro y que obligue a Abbott a firmar la orden de traslado, según información publicada por AP.

De acuerdo con CBS News, Abbott condicionó su respuesta a que Minnesota “reconozca su responsabilidad” en investigaciones sobre fraude en programas sociales del estado.

Greg Abbott asegura que Minnesota “reconozca su responsabilidad” en investigaciones de fraude en programas sociales del estado Instagram @governorabbott

“No confío en Tim Walz en nada, y mucho menos en algo como esto”, declaró el gobernador de Texas en una conferencia de prensa en Austin.

Un plazo que corre contra la justicia

Texas tiene un límite de 90 días para detener a un fugitivo que espera la extradición. En ese contexto, Castro fue arrestado el 29 de mayo y podría quedar libre el 26 de agosto.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, sostuvo que Castro “no se entregó de forma voluntaria” y que eso lo convertiría en una persona con riesgo de fuga.

Según la demanda, Castro realizó llamadas desde la cárcel a una mujer en México para hablar de “casarse con ella y comprar una casa” tras su liberación.

tras su liberación. Moriarty remarcó que en los últimos cinco años hubo más de 30 extradiciones exitosas entre Texas y Minnesota, y que Abbott ya firmó otras tres solicitudes desde el arresto de Castro.

Por qué preocupa a la comunidad latina

El caso ocurrió en medio de un operativo del ICE en Minneapolis. La víctima, Julio César Sosa-Celis, se encontraba en su vivienda cuando el agente le disparó en una de sus piernas.

Castro y otro agente perseguían a un tercer hombre, Alfredo Alejandro Aljorna (también con estatus legal), cuando dispararon contra la vivienda donde ambos vivían.

Qué pasa si el juez falla a favor de Minnesota

Si la sentencia favorece a Minnesota, Abbott estará obligado a firmar la extradición sin condiciones, según el argumento legal presentado por Ellison, que cita un fallo de la Corte Suprema de 1987 sobre el carácter obligatorio de la cláusula de extradición.

Si no hay resolución antes del 26 de agosto, Castro podría salir libre de la cárcel del condado de Cameron, ubicada en zona fronteriza, con posibilidad de cruzar a México. Eso complicaría cualquier intento posterior de captura, porque requeriría un proceso de extradición internacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.