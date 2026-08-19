Quién era José Alberto Suárez, el periodista latino de Telemundo que murió en un accidente aéreo en Kenia

José Alberto Suárez, periodista y ejecutivo de Telemundo, murió durante un vuelo chárter en Kenia. El helicóptero transportaba a siete personas, entre ellas el jefe de Inteligencia de Ecuador y su esposa. No hubo sobrevivientes.

Quién era José Alberto Suárez: sus más de 25 años de carrera y su trayectoria en Telemundo

Al momento de su muerte, Suárez era presidente y gerente general de Telemundo 31, en Orlando; Telemundo 49, en Tampa; y WWDT, que presta servicio en el área de Fort Myers-Naples. Su trayectoria en estaciones de Telemundo y NBC se extendió durante cerca de dos décadas.

La cruz roja trabaja en el lugar tras la caída de un helicóptero en Kenia

De acuerdo con NBC News, antes de asumir sus responsabilidades en Florida, estuvo al frente de operaciones en Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio. Su experiencia también incluyó funciones relacionadas con programación, plataformas digitales y áreas creativas.

Suárez había trabajado durante más de 25 años en medios de comunicación. Sus primeros pasos profesionales fueron como reportero y presentador en distintos mercados de Florida, Ohio y Texas. Era oriundo del Estado del Sol y había estudiado en Coral Gables High School, según lo retomado por Local 10.

La cruz roja de Kenia trabaja en el lugar del accidente X @KenyaRedCross

Durante su carrera, el periodista y ejecutivo recibió reconocimientos de la industria. Entre ellos figuran premios Emmy Lone Star y Emmy Suncoast, además de distinciones de la Associated Press.

También obtuvo tres premios Emmy al “Mejor Noticiero Diario” durante su etapa en WUPW, una estación de Fox en Toledo. Estos reconocimientos formaron parte tanto de su trayectoria periodística como de su trabajo en la dirección de operaciones televisivas.

Comunicado de la KCAA sobre el accidente aéreo en Kenia Facebook Kenya Civil Aviation Authority - KCAA

El adiós de los colegas de José Alberto Suárez

Tras conocerse su fallecimiento, directivos y compañeros de NBCUniversal destacaron su trabajo en la industria. Las referencias sobre su trayectoria señalaron su capacidad para dirigir equipos, formar profesionales y mantener una relación cercana con las comunidades a las que prestaban servicio las estaciones.

“José fue un colega excepcional y un mentor para muchos”, decía un comunicado emitido por César Conde, presidente ejecutivo de NBCUniversal News Group. “Aportaba energía, humor, calidez y un fuerte sentido de propósito a su trabajo, y su impacto se sintió mucho más allá de las emisoras que dirigía”, agregó.

Su muerte se produjo mientras realizaba un viaje en Kenia. El vuelo fue contratado para trasladar al grupo desde la Reserva Natural de Loisaba hacia el área de Ewasonyiro.

La Cruz Roja de Kenia informó que las labores de búsqueda y recuperación se vieron obstaculizadas por las dificultades del terreno y un incendio activo en el lugar del impacto X @KenyaRedCross

Qué se sabe del accidente de helicóptero en Kenia

“La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA, por sus siglas en inglés) confirma que el miércoles 19 de agosto se produjo un accidente aéreo en el que se vio involucrado un helicóptero Eurocopter EC130 B4, matrícula 5Y-GYM, operado por Lady Lori Kenya Ltd, en la montaña Lolokwe, en el condado de Samburu”, informó la agencia en un comunicado.

Suárez era uno de los cinco ciudadanos estadounidenses que perdieron la vida en el accidente. También fallecieron Michele Sensi-Contugi Ycaza, director general del centro de inteligencia de Ecuador, y su esposa, Stephany Hollihan Vásconez, quien tenía ciudadanía ecuatoriana y estadounidense.

“La Embajada de EE.UU. está en contacto con las autoridades locales y está brindando asistencia consular”, confirmó un portavoz del Departamento de Estado, según lo retomado por Telemundo. “Extendemos nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos por su pérdida”, agregó.

El accidente ocurrió alrededor de las 9.13 hs (hora local). La aeronave, operada por Lady Lori Helicopters, trasladaba a pasajeros que viajaban con la compañía turística &Beyond. Las tareas de búsqueda y recuperación enfrentaron dificultades debido al terreno del lugar del impacto.

La Cruz Roja de Kenia informó en redes sociales además sobre la presencia de un incendio en la zona. Para las labores de emergencia se movilizaron distintos equipos, con apoyo de operadores locales como Tropic Air Kenya, que aportó dos helicópteros.

Imagenes del accidente aéreo que terminó con la vida del periodista de Telemundo

Accidente en Kenia: qué investiga la autoridad aérea sobre la caída del helicóptero

La KCAA confirmó que la investigación está a cargo del Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos (AAID, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, las autoridades no determinaron oficialmente qué provocó la caída del helicóptero.

Los investigadores analizan distintos elementos relacionados con el vuelo, entre ellos las condiciones meteorológicas, el historial de la aeronave y su estado antes del accidente.