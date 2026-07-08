Francia-Marruecos: reencuentro tras la semifinal del Mundial 2022

Después de haberse inspirado en el triunfo de sus antecesores sobre Paraguay en 1998, Francia se mide el jueves a Marruecos en cuartos de final del Mundial 2026 y tiene un precedente esperanzador mucho más reciente: la semifinal ganada por los Bleus ante ese adversario en Catar 2022.

El 14 de diciembre de 2022, en Al Khor, una ciudad costera del norte del emirato, los Leones del Atlas disputaban un partido histórico: nunca antes una selección africana había jugado las semifinales del torneo supremo del fútbol.

Los marroquíes venían de una trayectoria impresionante, principalmente tras eliminar en octavos de final a España (3-0 en los penales tras empate 0-0) y en cuartos de final a Portugal (1-0).

¿Seguiría la racha ante Francia? El equipo de Achraf Hakimi presentó una resistencia feroz ante el equipo de Kylian Mbappé, que llegaba al duelo como claro favorito.

Francia se adelantó pronto, en el minuto 5. Lanzado en profundidad por Raphaël Varane, Antoine Griezmann conectó con Mbappé, que se vio bloqueado en tres ocasiones, antes de que su último intento cayera delante de Théo Hernández, que solo en el segundo palo batió a Yassine Bounou "Bono" con un remate acrobático.

El lateral de 26 años firmó así el tanto más rápido de una semifinal del Mundial desde Suecia 1958 y prolongó la curiosa tradición de los defensas franceses de marcar en semifinales del torneo, después del doblete de Lilian Thuram en el Mundial de 1998 y del gol de Samuel Umtiti en la edición de 2018.

Forzados entonces a construir juego, Marruecos pasó luego a monopolizar el balón (61% de posesión) e incluso asedió el arco defendido por Hugo Lloris, en busca de un empate que nunca llegó.

Francia encontró el alivio que necesitaba mediante un comodín inesperado: Randal Kolo Muani, convocado a última hora para el torneo por la baja de Christopher Nkunku.

Llevaba solo 44 segundos en el campo cuando el atacante de 24 años aprovechó un rechace para poner el 2-0 definitivo en el marcador, después de un nuevo número como solista de Mbappé, que se quedó con ganas de marcar pero tuvo un papel activo en las jugadas de los dos tantos de su equipo.

Francia luego caería días después ante la Argentina de Lionel Messi en los penales de la final, mientras que Marruecos regresó a casa con el orgullo de haber hecho historia y con una amarga sensación de que estuvo cerca de haber llegado a la final, algo con lo que sueña en esta ocasión.

- Ficha técnica del Francia-Marruecos de las semifinales del Mundial 2022:

El 14 de diciembre de 2022 en Al Khor (estadio Al Bayt): Francia derrota a Marruecos 2-0

Goles: Théo Hernández (5), Kolo Muani (79)

Francia se clasifica para la final

Espectadores: 68.294

Árbitro: César Ramos (MEX)

Posesión del balón:

Francia: 39%

Marruecos: 61%

Amonestación: Boufal (MAR) (27)

Los equipos:

Francia: Lloris (cap.) - Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez - Ousmane Dembélé (Kolo Muani, 79e), Tchouaméni, Griezmann, Fofana, Mbappé - Giroud (Thuram, 65)

Entrenador: Didier Deschamps

Marruecos: Bounou - Saiss (cap.) (Amallah, 21e, Ezzalzouli, 78e), Yamiq, Dari - Hakimi, Ounahi, S. Amrabat, Mazraoui (Attiyallah, 46e) - Ziyech, En Nesyri (Hamdallah, 66e), Boufal (Aboukhlal, 67e)

Entrenador: Walid Regragui