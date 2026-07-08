Oficial: la advertencia de EE.UU. a ciudadanos que viajan al extranjero y tienen licencia de conducir vigente

El gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia dirigida a los ciudadanos con licencia de conducir que planean conducir en viajes al exterior. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) recordó que las muertes relacionadas con el transporte representan la principal causa de fallecimientos no naturales entre estadounidenses fuera del país.

Qué recomienda EE.UU. a quienes conducen fuera del país con su licencia de conducir

El aviso publicado en X pone el foco en millones de personas que utilizan su licencia de conducir estadounidense durante vacaciones, viajes de negocios o estadías prolongadas en destinos internacionales. Según explicó la agencia federal, las normas de tránsito, las señales viales y los requisitos para conducir pueden variar considerablemente de un país a otro.

El aviso del DOS en redes sociales X @TravelGov

“Las muertes relacionadas con el transporte son la causa número uno de muertes no naturales entre los viajeros estadounidenses en el extranjero”, señaló TravelGov en el mensaje.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron informarse con anticipación sobre las condiciones de circulación del destino elegido para reducir riesgos de accidentes, sanciones o inconvenientes legales.

Qué deben revisar los estadounidenses antes de conducir en otro país

El DOS aconseja consultar la sección “Viajes y transporte” disponible en las guías oficiales para cada destino internacional. Allí se detalla información clave sobre:

Requisitos de licencia de conducir

Normas locales de tránsito

Límites de velocidad

Estado de las carreteras

Señalización vial

Consejos de seguridad para conductores y pasajeros

Reglas para alquilar vehículos

El curso que puede evitar la suspensión de la licencia de conducir en Nueva York

Las autoridades también recuerdan que algunos países exigen contar con un permiso internacional para conducir, además de la licencia estadounidense vigente. Asimismo, recomiendan verificar la cobertura del seguro antes de viajar.

En algunos destinos, las pólizas contratadas en EE.UU. pueden tener restricciones o no brindar protección automática. También existen jurisdicciones que exigen portar documentación adicional dentro del vehículo y contemplan sanciones para quienes no puedan exhibirla durante una inspección vial.

El programa gratuito que recomienda EE.UU. antes de viajar

Además de consultar la información específica de cada destino, el gobierno estadounidense aconseja revisar las alertas de viaje antes de salir del país norteamericano. La plataforma oficial reúne datos sobre requisitos de ingreso, riesgos de seguridad, legislación local y servicios de asistencia consular disponibles para los ciudadanos estadounidenses.

Cómo es el programa gratuito que recomienda EE.UU. antes de viajar Unsplash

Asimismo, las autoridades promueven la inscripción en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), un sistema gratuito que permite recibir alertas de seguridad y comunicaciones de embajadas y consulados de EE.UU. mientras se permanece en el exterior.

Por qué preocupa la seguridad vial fuera de EE.UU.

El DOS sostiene que muchos incidentes ocurren porque los viajeros desconocen diferencias importantes respecto de las reglas vigentes en EE.UU. Entre los factores de riesgo más frecuentes aparecen los cambios en el sentido de circulación, señales poco familiares, carreteras en mal estado, normas sobre los límites de velocidad y requisitos específicos para conductores extranjeros.

Por ese motivo, las autoridades insisten en que quienes planeen utilizar su licencia de conducir en el extranjero dediquen tiempo a conocer las reglas locales antes de iniciar el viaje. La información previa, remarcan, puede ayudar a evitar problemas legales y mejorar la seguridad durante la estadía.