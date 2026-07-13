Francia y España disputan un clásico con sabor a final anticipada

Francia y España disputarán el martes en Arlington, cerca de Dallas (19.00 GMT), un partido que se ha convertido en un clásico del fútbol europeo en los últimos años, pero en esta ocasión el premio es de valor incalculable: una plaza en la final del Mundial.

Desde que se conoció en diciembre el sorteo mundialista y el recorrido posible de todos los equipos, muchos consideraron que el España-Francia en semifinales sería una especie de final anticipada: la actual campeona de Europa contra la doble finalista mundialista y campeona en 2018; dos de las grandes estrellas, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, frente a frente; una oposición de estilos con el título como único objetivo.

"No es exagerado hablar de final anticipada", declaró el seleccionador español Luis de la Fuente nada más obtener el boleto para la semifinal.

Luego dio muestra de esa confianza que tiene la Roja, que a veces puede rayar la suficiencia: "Siendo conscientes de su gran potencial, pero también somos el único equipo que les ha ganado en dos semifinales", dijo en relación a la Eurocopa 2025 y la Liga de Naciones del año pasado.

Si bien esos dos últimos precedentes fueron favorables a la Roja, España no le ganó a su vecino en competición oficial hasta la Eurocopa 2012 y, por lo tanto, perdió en el único enfrentamiento entre ambos en un Mundial.

Fue en 2006, en los octavos de final del Mundial de Alemania, recordado sobre todo porque un diario deportivo español tituló en la previa "Vamos a jubilar a Zidane" y la que acabó eliminada fue España.

- 13 goles entre Mbappé y Dembélé -

En Arlington, en la casa de los Dallas Cowboys, son los Bleus los que aportan a los principales pistoleros, con Kylian Mbappé igualado en la pelea por la Bota de Oro con Lionel Messi (8 goles ambos) y Ousmane Dembélé con cinco.

Durante todo el torneo, el equipo de Didier Deschamps, al que ya se sabe que le quedan dos partidos al frente de la selección francesa, ha mostrado un poder de pegada casi sin parangón: 16 goles en 6 partidos, sólo superado por Argentina (17).

España, por su parte, basa su fortaleza en una defensa de hierro (sólo un gol concedido en todo el torneo y fue en el último partido contra Bélgica) y un juego de equipo, incluida la aportación desde el banquillo, que se opone a las individualidades francesas.

España tratará de defenderse quitándole la pelota a Francia, aunque los Bleus han demostrado ya que no necesitan tener mucha posesión para castigar al rival y que tampoco le molesta cerrarse un poco para salir a la contra.

Frente a los superpoderes ofensivos de Francia, espera poder al fin contar con su criptonita, un Lamine Yamal que hasta ahora no ha correspondido a las expectativas antes del torneo, al que llegó recuperándose de una lesión, pero que va a más.

Hace dos años ya le marcó a Francia y se convirtió en el jugador más joven en anotar en una Eurocopa. En Norteamérica aspira a ser el cuarto más joven en ganar un Mundial (el lunes cumplió 19 años) y superar de paso a un tal Kylian Mbappé, que fue el último en levantar la Copa del Mundo siendo aun un adolescente.

- Duda de Pedri o Fabián -

La principal duda en España está en saber quién acompañará en el centro del campo a Rodri y Dani Olmo. Pedri fue titular en los primeros partidos, pero no ha mostrado el nivel de excelencia que suele dar con el Barcelona y contra Bélgica fue sustituido por Fabián Ruiz, que además marcó el primer gol.

Con el canario, De la Fuente ganará posesión y dominio de la pelota; con el andaluz se asegura también mucho poder desde la segunda línea.

Francia jugará su tercera semifinal consecutiva, siendo la tercera selección que lo consigue, luego de Alemania (1982-1990 y 2002-2014) y Brasil (1994-2002), y Deschamps podría convertirse en el primer seleccionador en jugar tres finales, aunque el seleccionador galo tira de modestia para tratar de explicar cómo lo ha conseguido.

"Supongo que porque tengo buenos jugadores... y porque tampoco debo estar haciendo mal mi trabajo".

En Francia, la duda es si Deschamps podrá recuperar a Aurélien Tchouaméni, que se ha perdido los dos últimos partidos por lesión, pero su sustituto, Manu Koné, ha cumplido con creces.

Y Lamine Yamal tiene claro qué pasará. "Hay dos posibilidades: o ellos alcanzan tres finales de Mundial consecutivas, o nosotros les ganamos tres veces seguidas. Veremos qué pasa. No tenemos ningún miedo".