Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y cuándo se juegan las semifinales

Esta semana inician las semifinales del Mundial 2026. Aunque este lunes 13 de julio no habrá ningún partido, Francia, España, Inglaterra y Argentina se preparan para conseguir un lugar en la final del máximo evento del fútbol. Se vienen días de alto voltaje, con la mejor parte del certamen.

Cuándo habrá partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos

De acuerdo con el cronograma de la FIFA, este lunes 13 de julio no se jugará ningún encuentro oficial. La actividad regresará este martes 14 de julio con el enfrentamiento entre Francia y España en el Estadio Dallas.

El primer partido de semifinal se disputará el 14 de julio en el Estadio Dallas: allí se enfrentarán Francia y España Frank Franklin II - AP

La acción continuará el miércoles 15 con el duelo entre Inglaterra y Argentina en el Estadio Atlanta. Tras una nueva pausa el 16 y 17, el torneo se reanudará el sábado 18 con el partido por el tercer puesto. El domingo 19 se jugará la gran final para definir al campeón.

El cuadro del Mundial 2026, con la selección argentina en semifinales Canchallena

Hora y transmisión de Francia vs. España y Argentina vs. Inglaterra en Estados Unidos

Ambas semifinales del Mundial 2026 arrancan a la misma hora: 15.00 hs ET (hora del Este)/ 14.00 hs CT (hora Central) y 12.00 hs PT (hora del Pacífico). Francia-España se juega este martes 14 de julio y Argentina-Inglaterra el miércoles 15, es decir, un día después.

Argentina vs Inglaterra se disputa el próximo miércoles 15 de julio a las 15 hs (hora del Este en EE.UU.) ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En inglés , la transmisión de ambas semifinales está a cargo de FOX Sports , que reparte los partidos entre las señales FOX y FS1, con streaming disponible en Fox One y la aplicación de Fox Sports.

, la transmisión de ambas semifinales , que reparte los partidos entre las señales FOX y FS1, con streaming disponible en Fox One y la aplicación de Fox Sports. En español, Telemundo y Universo cubren los 104 partidos del torneo, incluidas las semifinales, con la narración de Andrés Cantor y transmisión disponible también por streaming en Peacock y la app de Telemundo.

Cómo llega cada selección a las semifinales del Mundial 2026

Francia llega como uno de los combinados más letales del certamen, con Kylian Mbappé como principal figura y una defensa que no recibió goles en toda la fase eliminatoria hasta cuartos.

Francia vs Marruecos - Mundial 2026

España, dirigida por Luis de la Fuente, clasificó con un gol de último minuto de Mikel Merino ante Bélgica y buscará su segunda final mundialista, 16 años después del título de Sudáfrica 2010.

Argentina, por su parte, defiende la corona obtenida en Qatar 2022 y llega invicta, con Lionel Messi como goleador del torneo con ocho tantos, al igual que Mbappé. En cuartos de final derrotó a Suiza 3-1.

Inglaterra, conducida por Thomas Tuchel, avanzó gracias a un doblete de Harry Kane y a la remontada firmada por Jude Bellingham ante Noruega en cuartos de final.

Historial de cada seleccionado

Las cuatro selecciones semifinalistas acumulan siete títulos mundiales: tres de Argentina, dos de Francia y uno cada una para España e Inglaterra. Es la primera vez desde Italia 1990 que los cuatro semifinalistas de un Mundial son selecciones que ya fueron campeonas del mundo.

Himnos en Argentina - Inglaterra (1998)

El cruce entre Argentina e Inglaterra tiene un peso adicional: será el primer duelo entre ambas selecciones en un Mundial desde 2002 y el primero para la estelar carrera de Lionel Messi.

Los ganadores de Francia-España y Argentina-Inglaterra jugarán la final el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Los equipos perdedores disputarán el duelo por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Estadio de Miami.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.