Francia y su trío mágico entran en escena en el Mundial

Liderada por su trío mágico Mbappé-Dembélé-Olise, Francia inicia su aventura en el Mundial 2026 midiéndose el martes con Senegal, un primer gran duelo en el camino de los Bleus hacia su tercera corona y que reaviva el doloroso recuerdo de 2002

Didier Deschamps entrará en acción en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, en su última campaña al frente de los galos, con una prueba de alto calibre ante los Leones de la Teranga.

Los senegaleses se coronaron campeones de África sobre el terreno de juego a principios de año, pero fueron desposeídos de su título continental en los despachos en favor de Marruecos tras una caótica final.

Francia, considerada una seria aspirante a la gloria, debutará en un escenario al que espera volver el 19 de julio, cuando la Copa del Mundo gradúe a un nuevo monarca, para cerrar con broche de oro el increíble recorrido de su entrenador.

Es cierto que el formato de esta competición con 48 países permite comodines y un tropiezo no sería irremediable de cara al resto del torneo en un Grupo I en el que también figuran Irak y la Noruega de Erling Haaland.

Pero un paso en falso desde el primer partido desentonaría las altas ambiciones de los Bleus e inevitablemente sembraría dudas en sus mentes.

- Mbappé, el guía -

La labor es complicada porque en el camino está Senegal, un rival que trae a juego aquella derrota por 1-0 de los campeones del mundo de 1998 en el partido inaugural del Mundial 2002, preludio de un batacazo histórico y de una humillante eliminación en la primera fase.

Sobre el papel, sin embargo, los Bleus presentan numerosas garantías para evitarse un escenario semejante.

Impulsados por un sector ofensivo envidiado por todos, muestran una impresionante continuidad en la élite internacional, materializada por su clasificación para cuatro finales en las últimas siete ediciones de la Copa del Mundo.

Su arma número uno se llama, evidentemente, Kylian Mbappé. El capitán sabe mejor que nadie cómo afrontar una prueba que lo convirtió en una estrella planetaria y debe guiar a sus compañeros hacia una tercera victoria.

Campeón mundial en 2018 y finalista en 2022 con un triplete contra la Argentina de Lionel Messi, el delantero llega tras una temporada sin títulos y muy agitada entre bastidores en el Real Madrid.

Tendrá, por tanto, sed de revancha para silenciar las críticas en Estados Unidos, él que es un apasionado de la cultura y los deportes estadounidenses.

Pero Mbappé, ganador de un segundo trofeo de máximo goleador en la Liga, no estará solo esta vez y Deschamps cuenta también enormemente con Ousmane Dembélé para apoyarlo.

- La defensa, un punto a mejorar -

El Balón de Oro, respaldado por un extraordinario bicampeonato en la Liga de Campeones de Europa con el PSG, debe por fin adquirir otra dimensión con la camiseta azul, a imagen de su papel de líder en el club, tras varias fases finales a la sombra.

"Le toca a él encontrar las mejores soluciones para demostrar sobre el terreno que es el mejor jugador del mundo", dijo el defensa de los parisinos Lucas Hernandez.

El dúo se completa ahora con Michael Olise, magnífico delantero del Bayern Munich que deslumbró con su clase en la pasada Champions y que acaba de firmar un precioso triplete ante Irlanda del Norte (3-1), en el último partido de preparación antes de despegar hacia el campamento base de Boston.

Pero hará falta que la defensa francesa, que ha adquirido la mala costumbre de encajar al menos un gol en sus cinco últimos partidos, se muestre sólida para evitar una catástrofe desde sus primeros pasos en este Mundial.

Porque Senegal tiene argumentos muy sólidos que presentar. Al alcanzar la final de la Copa de África en 2019, 2021 y 2025, la selección actualmente dirigida por Pape Thiaw se ha convertido en una referencia del continente.

Con referentes como el guardameta Edouard Mendy, el defensa y capitán Kalidou Koulibaly, el centrocampista Idrissa Gueye y, por supuesto, la inmensa estrella Sadio Mané, los Leones de la Teranga deberán ser tomados muy en serio.

Los Bleus saben a qué atenerse si quieren empezar la Copa del Mundo de Norteamérica de la mejor manera.