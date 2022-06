Fue a comprar zapatillas para su hija, vio unas con luces y pensó en el peligro que implicaban: “Es aterrador”

“No seamos tan rápidos para olvidar”, sentenciaba Taylor Lee-Ann, una madre estadounidense que, envuelta en llanto por la situación que se vive en el país, compartió un video en TikTok sobre la angustia que siente de no poder comprarle unas zapatillas a su hija por su cumpleaños, ante un temor latente por los recientes tiroteos en las escuelas, sobre todo tras la tragedia en Uvalde, Texas, en el país norteamericano.

“Mañana mi hija cumple tres años y no lloro porque esté creciendo o algo así, aunque eso también toca mi corazón de madre. Fui a hacer unas compras de cumpleaños y uno de sus regalos son unos nuevos zapatos”, dijo esta mujer antes de hacer una pausa y llevarse la mano a la cara para expresar su frustración.

Madre llora al no poder comprarle el regalo que quería a su hija por los tiroteos en Estados Unidos

Lo que viene después hizo que varios papás compartieran su temor, ya que hace un mes nadie imaginaba que después de llevar a sus hijos a la escuela nunca más volverían a verlos con vida.

“Después de elegir todos sus regalos, llego al pasillo y encuentro unos zapatos muy lindos y tiernos que yo sé que ella amaría. Y me fui de la tienda sin ellos porque eran zapatos con luces y la única cosa que podía imaginarme, además de ella emocionada por usarlos, era ella corriendo en el aula para esconderse en una situación de emergencia y las luces en sus pies delatando donde está”, siguió Taylor en su grabación que ya suma millones de reproducciones.

De hecho, su temor no está infundado: Miah Carrillo se salvó de la forma más trágica de la carnicería de Salvador Ramos en Uvalde. Fue la única persona en la clase, a la que entró el agresor de la escuela primaria Robb, que logró salir con vida. Estaba cubierta de sangre, pero no porque estuviera herida de gravedad, sino porque su instinto de supervivencia y sigilo la salvaron. Vio a su amiga llena de sangre y se la puso en el cuerpo. Luego se tiró al suelo y fingió haber muerto. Eso hizo la diferencia para ella y, en los comentarios de la publicación, una usuaria recordó este momento para decirle a los papás que la reacción de la madre estadounidense no era tan dramática como la realidad.

ARCHIVO - Reggie Daniels rinde sus condolencias en un monumento en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas

En el clip, Taylor se dirigió con un contundente mensaje a los padres. “Quizá esto suene muy dramático para ustedes, pero cuántos de nosotros dijimos que nos íbamos a manifestar por un cambio y ya volvimos a nuestro contenido regular. Vivimos en Estados unidos y algo tiene que cambiar. No seamos rápidos para olvidar porque se está haciendo cada vez más real y se está volviendo más aterrador”, finalizó con un amplio suspiro.

Esta publicación causó un debate en la comunidad virtual: “Es tremendo, que tristeza que pase esto. Es terrorífico, pobres chicos y también los padres. Demasiado sufrimiento. Tienen que detenerlo ya”, comentó una persona, en tanto, otra reaccionó. “Te entiendo perfectamente, me llegan al alma tus palabras”. Y un usuario más escribió: “El preescolar de mi hija tiene una política de zapatos que no se encienden. Dicen que distrae demasiado a los niños, pero todos sabemos el por qué”.

El debate sobre el manejo de las armas está vigente en todo el país. El Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva ley de control de armas de manera bipartidista que refuerza la revisión de antecedentes para compradores de armas menores de 21 años y destina recursos a programas de alerta temprana para prevenir que personas en crisis las compren. No obstante, también esta legislación ha sido ampliamente criticada por algunos grupos.