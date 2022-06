Simon Cowell lanzó una ¿indirecta? para Disney y Johnny Depp en Piratas del Caribe: “Sería más barato”

Para nadie es un secreto el rumor que corre sobre la nueva propuesta de 301 millones de dólares que Disney podría hacerle a Johnny Depp para que vuelva a interpretar a Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe. En ese sentido, hay artistas que consideran que es una muy fuerte inversión de dinero, entre ellos el juez de Britain’s Got Talent, Simon Cowell. Al parecer le habría enviado una indirecta a la casa productora, al hacer referencia a que contratar perros sería más barato que traer de vuelta a Johnny.

Britain’s Got Talent trata de personas que acuden frente a un jurado para mostrar sus talentos artísticos y ser seleccionados para el programa. En esta ocasión, fue una mujer la que hizo un espectáculo junto a sus dos perros, con una temática de las cintas protagonizadas por Depp: el escenario estaba completamente caracterizado como un barco de piratas, al igual que la participante.

Perros pirata se presentan en Britain’s Got Talent

Se trataba de una encantadora de perros, que hizo que sus dos mascotas hicieran acrobacias al ritmo de la banda sonora de esta saga, mientras los dirigía vestida de pirata y dándoles indicaciones tan solo con las manos. Los jueces quedaron encantados, en especial Cowell, dado que hasta dio la idea sobre un posible nuevo giro de estos filmes.

“Quiero decir, increíble, si yo fuera Disney y estuviera viendo esto, haría Perros Piratas del Caribe. Sería más barato y una nueva versión de la película”, fue el primer comentario del también productor, y el cual los fanáticos interpretaron como una indirecta hacia el millonario contrato que la popular casa productora podría ofrecerle a Johnny luego de que éste ganara el juicio por difamación contra Amber Heard.

Simon quedó completamente sorprendido con las habilidades de los canes, tanto que incluso dijo que nunca había visto a un perro con tanta energía a lo largo de su existencia: “Los perros podrían ser piratas, eso sería brillante desde el primer segundo. Nunca había visto un perro tan entusiasmado en mi vida”, concluyó.

Simon Cowell habla del contrato de Disney para Johnny Depp

Si bien en su crítica hacia el show de esta mujer no mencionó el nombre del actor de Animales Fantásticos, muchos lo interpretaron como una indirecta tanto para él como para Disney. Al parecer, para él sería una mejor idea contratar a varios perritos en lugar de hacer méritos para que Depp vuelva.

El millonario acuerdo que Disney le podría ofrecer a Johnny Depp

Hay que recordar que a finales de 2018, el guionista de Piratas del caribe, Stuart Beattie, informó que Depp no volvería a pisar un set de la saga luego de las acusaciones de violencia doméstica que Amber Heard perpetró en su contra. En consecuencia, una vez que el famoso obtuvo el veredicto del jurado en el juicio por difamación contra su exesposa, parece que la cadena quiere disculparse con él.

Y es que hay que recordar que durante su testimonio en la corte de Fairfax, Virginia, Johnny fue cuestionado sobre si volvería a interpretar al capitán Jack Sparrow por un contrato de 300 millones de dólares: “Si Disney viniera con 300 millones de dólares y un millón de alpacas. Nada en este mundo te haría volver y trabajar con Disney en una película de Piratas del Caribe, ¿correcto?”, le preguntó el abogado de Amber Heard. Ante esto, el actor dijo que jamás en su vida lo haría, ya que Disney no le dio el beneficio de la duda cuando los titulares de los principales diarios lo acusaban de ser un “golpeador de esposas”.

Johnny Depp compartió su primer video en TikTok

En ese sentido, la casa de Mickey Mouse consideraría darle un millón de dólares más como retribución y disculpa por no haber creído en él. Esto quiere decir que, como Johnny aseguró que no volvería ni por 300 millones de dólares, los magnates de Disney ahora buscarán ofrecerle 301, un millón más de lo que la defensa de Amber le cuestionó en su contrainterrogatorio. Y no solo eso, sino que también podrían presentarle una grande suma de dinero para que él pueda donarla a la organización benéfica que desee, según informa Poptopi.

Bastará con esperar para saber si el famoso capitán volverá a la pantalla grande, o si Disney se verá en la necesidad de reemplazarlo.