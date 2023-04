Fue al supermercado en monopatín y nadie pudo creer su truco para cargar las bolsas: “Estoy impresionado”

escuchar

Un hombre llamó la atención de la comunidad virtual luego de que lo captaran mientras aplicaba una inusual maniobra. El momento exacto en el que acomodó un montón de bolsas para cargarlas en un monopatín eléctrico se volvió viral en TikTok. Los usuarios destacaron su paciencia e ingenio entre las reacciones.

Jordan Flom es un tiktoker que suele publicar algunos inventos exitosos en su perfil de la red social de videos. El más reciente no fue la excepción. Un grupo de personas estaba dentro de su vehículo en el estacionamiento de un supermercado cuando un sujeto apareció con varias bolsas de plástico en un carrito de compras, mientras acomodaba cada una en el piso. Al lado suyo, tenía su medio de transporte, un monopatín. Por lo tanto, tuvo que hacer verdaderas maniobras para mantener el equilibrio. “No hay forma. ¿De verdad crees que lo haga?”, pronunció una voz masculina al inicio del clip.

Momentos más tarde, el joven sacó de su mochila un cinturón y un chaleco de seguridad. Su truco consistió en colocar toda compra sobre su cuerpo. Al final, quedó cubierto completamente con las bolsas.

Un hombre sorprendió a todos con su infalible truco para cargar bolsas

Al ver que el hombre tardaba en llevar a cabo su truco, los testigos le preguntaron si estaba bien o necesitaba ayuda, pero este les contestó que todo estaba bajo control, ya que el hack era parte de su rutina habitual. “Nunca pensé en una técnica como esta”, expresó una de las personas en el automóvil. “Pero se ve bastante bien (…) Estoy impresionado”.

El joven había comprado una gran sandía y parecía que ya no le cabía nada más, pero sorprendió al usar una especie de portabebés que colocó en su torso para poder llevarse la fruta. “Él sabe exactamente lo que hace. (…) ¡Buen trabajo, amigo! ¡Eres increíble!”, dijeron los testigos.

El video se volvió viral. Hasta el momento suma más de 67,3 millones de reproducciones y 5,8 millones de ‘me gusta’ en TikTok. En los comentarios, la mayoría aplaudió al creador del clip por su creatividad y por encontrar una manera más ecológica de ir al supermercado.

“Él no trabaja en la NASA porque no quiere”; “Ese hombre hará mucho dinero en el futuro”; “Cuando no tienes dinero, te vuelves más ingenioso y creativo. Bien por el muchacho”; “Así yo con mi marido cuando aún no teníamos el auto, solo una moto scooter. Fuimos a hacer las compras del mes al súper y la gente nos miraba con atención”; “En Estados Unidos todo queda muy lejos, si no tienes auto, anhelarás tener un scooter para no caminar tanto”, señalaron las personas entre las reacciones.

Una tiktoker dijo cuáles son las cosas a las que todavía no se acostumbra de EE.UU.

Este último comentario también ha sido un punto de partida importante para otros tiktokers, sobre todo para los que se mudan al país norteamericano y ven en las distancias una gran diferencia con sus naciones de origen. En un video que también se volvió viral, una latina consideró que tener un vehículo allí es esencial. “Tienes que agarrar tu auto y manejar hasta el súper. Aquí las distancias son larguísimas y hasta se te quitan las ganas de comprar algo”, detalló.

LA NACION